En la cárcel y desfigurada: Tras 10 años desaparecida y duro divorcio, villana vuelve a Televisa

Ciudad de México.- Una famosa villana de telenovelas vuelve a las pantallas de Televisa luego de que acabara 'desfigurada' y 'en la cárcel'. Se trata de Lucero, quien vuelve a la televisora de San Ángel tras 10 años de ausencia. ¿Vuelve con un nuevo proyecto? No, sino que confirman que retransmitirán Mañana es para siempre, melodrama producido por Nicandro Díaz en 2008 y protagonizado por Silvia Navarro y Fernando Colunga, con ella como la antagonista.

La llamada 'Novia de América' empezó su carrera artística siendo solo una niña en programas transmitidos por Las Estrellas como Chiquilladas y protagonizó melodramas como Chispita, Alborada, Lazos de amor, Soy tu dueña y Por ella soy Eva, esta última en el 2012. Desde hace 10 años que no hace un melodrama. Tras su divorcio de Mijares en el 2011 y reportarse que había sido vetada de Televisa (lo cual resultó falso) ahora Lucero vuelve a las pantallas de Televisa.

Lucero como 'Bárbara Greco'

Y es que a través del canal TlNovelas, propiedad de la televisora, anunció que el próximo mes retransmitirán Mañana es para siempre, en donde Lucero dio vida a la malvada 'Bárbara Greco alias 'La Hiena'. Su personaje tuvo uno de los finales más trágicos de una telenovela pues acabó desfigurada luego de quemarse viva y en la cárcel donde al fin pagaría por sus crímenes y las maldades que hizo contra la pareja protagónica, conformada por Navarro y Colunga.

De acuerdo con información del canal, Mañana es para siempre se retransmitirá el próximo 7 de noviembre por el Canal TlNovelas, lo que emocionó mucho a fanáticos de Lucero y el resto de los actores. Cabe recordar que en el melodrama también se cuenta con las actuaciones antagónicas de Sergio Sendel y Rogelio Guerra, además de otros actores como Ariadne Díaz, Guillermo Capetillo, Dominika Paleta, Roberto Palazuelos, Arleth Terán, Marisol del Olmo, Carlos de la Mota y Alejandro Ruiz.

Aunque el público quisiera ver a Lucero en un nuevo melodrama después de una década, hasta ahora no se ha concretado su regreso a la pantalla chica en ese género, pues nada más ha estado como jueza en el reality show El Retador en la temporada pasada. Además, Lucero contó que actualmente no está interesada en ninguna telenovela porque no le ha llegado una historia que la impacte como para regresar a la televisión.

