Pleito en Televisa: Gaby Spanic hace pedazos a Pati Chapoy por ataques en 'Ventaneando'

Ciudad de México.- La querida actriz de Televisa Gaby Spanic nuevamente está dando de qué hablar y es que aprovechó sus redes sociales para hacer pedazos a la conocida periodista Pati Chapoy luego de que ella y su equipo de colaboradores del programa Ventaneando hicieran varios comentarios en su contra. La villana venezolana fue tildada de "exagerada" tras pedir justicia para su hermana Daniela Spanic quien recibió un golpe en la cabeza hace varios días.

La intérprete de melodramas como La Ursurpadora y Soy tu dueña usó sus redes sociales para denunciar que el exesposo de Dani, Ademar Nahum, estaba detrás del ataque que sufrió la gemela afuera de los juzgados de la CDMX, sin embargo, para Pati y sus empleados Daniel Bisogno y Pedro Sola fue "exagerada": "¿Qué sí estuvo muy duro el fregadazo?", preguntó 'El Muñe' y así le respondió 'El Tío Pedrito':

Era piedra pómez, esa no pesa tanto Peter", añadió Bisogno.

Acto seguido, Pati mencionó: "Gabriela, digamos que es un poco exagerada" y la conductora Mónica Castañeda declaró que tanto como la actriz de la empresa de San Ángel como Dani se han ido "con todo" contra Ademar, a quien ellos consideran inocente. Sin embargo, Pedrito fue un poco más allá y aseguró que Gaby vive a costas de Ademar: "Pues es el que las mantiene", expresó el también economista mexicano.

Como era de esperarse la actriz que acaba de actuar en el melodrama Corazón Guerrero no se quedó callada ante estos ataques y se le fue con todo a 'La Chapoy' y su equipo de colaboradores mediante las redes sociales. La también exintérprete de TV Azteca aprovechó su cuenta oficial de Instagram para señalar que lo que ella y su hermana dicen es verdad pues Ademar sí estaría detrás de todo lo que han vivido ellas:

Dicen ¿exagerada?. Porque a ellos no los han envenenado y tampoco tienen una hermana que le dio un derrame cerebral, supuestamente por un mal congénito y ahora golpean a mi hermana en el mismo lugar de la operación, el chofer huye del lugar y no la auxilia, ¿eso es exagerado?, ¿y ahora resulta que me mantiene?".