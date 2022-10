Pleito en TV Azteca: Tras quedar eliminada, Macky González tunde a jurado de 'MasterChef Celebrity'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa atleta Macky González está dando de qué hablar debido a que recientemente hizo fuertes declaraciones sobre su experiencia en el reality MasterChef Celebrity México luego de haber quedado eliminada el pasado domingo 16 de octubre. La también conductora originaria de Puebla se le fue con todo al jurado de esta edición, que estuvo integrado por Betty Vázquez, José Ramón Castillo y Pablo Albuerne.

La exconcursante del programa Exatlón México estuvo invitada en el más reciente episodio del podcast De lo que UNO se entera con 'El Chicken' Muñoz y ahí fue donde señaló que estas tres personalidades no tienen vocación para enseñar: "Yo en lo que no estoy de acuerdo y que respaldo a toda la gente que trabaja en la cocina, (son) estos chefs déspotas, mandones, no deberían de existir… Ese tipo de figura como de líder ya no cabe en este siglo".

Creo que debemos de dejar de justificar 'ay, es que ellos son así porque son chefs', o sea, un chef al igual que un maestro", añadió.

Macky, quien fue una de las concursantes menos queridas de esta segunda temporada, reiteró que a ella nunca le molestó que le llamaran la atención por sus fallas en MasterChef Celebrity sino que en realidad la hacía enojar que los jueces no le daban una retroalimentación a ella: "Algo con lo que nunca hice clic con ellos es que, ok me regañaban, perfecto, yo te juro que aguanto… Pero que no me hayan como encausado a explicarme como se podía manejar mejor una técnica".

Fuente: Instagram @masterchefmx

Asimismo, la exintegrante del programa Hoy en Televisa habló de aquel polémico episodio en el que hizo que el chef español probara su guacamole con alacrán pese a que él no se resistía. González insistió en que ella no cometió ningún error al pedirle a Pablo que le diera una retroalimentación de su salsa pues era la justo, ya que sí probaría las demás preparaciones de sus otros compañeros de MasterChef.

Este programa a mí me encanto, porque se vieron claramente las dos generaciones, yo ya no pertenezco a esa generación de agachados, de ‘ay, porque es la autoridad, no le puedo decir nada’, ni madr...", expresó.

Además la campeona mexicana de atletismo señaló que la producción del reality conducido por Tatiana recortó mucha de la polémica que se vivió en la 'Cocina más famosa de México' y explicó que algunas veces tuvo que intervenir otra "persona" para pedirle a los chefs que le permitieran refutar sus críticas: "Las cosas que ustedes vieron en la tele son un pequeño pedazo de todo lo que pasaba", explicó Macky.

De verdad no se pueden imaginar la gente que tuvo que intervenir, porque no, no se les podía decir nada y llegó una persona a decir 'Macky tiene derecho a hablar', o sea a mí me querían callar, ¿cómo por?, todas esas cosas no las pasaron".

Fuente: Tribuna