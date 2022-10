Shock en Televisa: Intrigado, Eduardo España nota una extraña presencia y graba todo en VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la mañana del día de hoy, domingo, 23 de octubre, el querido actor y comediante de Televisa logró captar una extraña presencia con su celular. El histrión de Vecinos se mostró intrigado por lo que sus ojos estaban captando, por lo que atinó a publicar el video en su cuenta oficial de Twitter, para preguntarle a sus más de 360 mil fans sí podrían darle algunas explicación sobre lo que estaba presenciando.

Han sido miles las personas que alguna vez aseguraron presenciar un ovni (objeto volador no identificado) surcar los cielos. Incluso, a mediados del año 2021, surgió un informe del ejército de Estados Unidos onde declararon haber presenciado cerca de 144 avistamientos de fenómenos aéreos no identificados durante los años 2019 y 2020, aún así no descartaron que pudiesen tratarse de objetos lanzados al espacio por China o Rusia.

Pese a ello la fiebre por los ovnis no desapareció, sino por el contrario ésta continua hasta el día de hoy. Recién el día de hoy, el querido actor de La madrastra y El hotel de los secretos, Eduardo España publicó un video en el que alcanzó a captar un objeto del que poco o nada se sabe. De hecho, fue el propio 'Lalo' quien reveló que la extraña presencia llevaba rato por la zona, motivo por el que se animó a grabarlo con su celular.

Fotografía de Eduardo España

En el clip se puede ver un objeto, en apariencia circular, sobrevolando la torre del banco BBVA, que se encuentra a un costado de la torre IXE, en el Paseo de la Reforma, Ciudad de México. Y casi como si la cosa supiera que Eduardo se encontraba grabando, se alejó lentamente del gran edificio, mientras que la celebridad de Televisa dejó de grabar. Durante el clip se apenas unos segundos, se puede escuchar al histrión un poco intrigado por la situación.

Desde hace rato estoy viendo algo mueve. Si pueden notar ahí arriba del edificio. Desde hace rato estaba volando. No sé si sea un globo que soltaron. Exactamente arriba del letrero

En el mismo video, Lalo España compartió un texto en el que especificaba que podría tratarse de un globo que le llamó la atención: "Acabo de ver esto en el cielo, no sé si es un globo, pero me llamó la atención...", como era de esperarse, varios de sus fans intentaron darle significado al avistamiento de 'Lalo', algunos aseguraron que se trataba de un dron, mientras que otros atinaron a decir que se trataba de una bolsa de plástico.

Fuentes: Tribuna