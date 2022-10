Tras firmar contrato en Televisa y bajar 10 kilos, conductora renuncia a 'Hoy' y se une a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una controversial conductora, quien inició su carrera en TV Azteca y luego se fue a trabajar a Televisa llegando a ser parte del programa Hoy, de nueva cuenta logró causar tremendo revuelo debido a que este domingo 23 de octubre reapareció en el matutino Venga la Alegría: Fin de Semana. Se trata de Macky González, quien llegó a la empresa del Ajusco en 2017 cuando participó en Exatlón México.

Luego de haberse convertido en la primera campeona femenil del proyecto conducido por Antonio Rosique, la atleta de alto rendimiento se cambió a las filas de la televisora de San Ángel para ser capitana de un equipo del reality Guerreros 2020 y posteriormente fue contratada para conducir una sección en el matutino Hoy llamada El Reto Macky, además de que formó parte de la primera temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy.

No obstante, el pasado 2021 la mujer originaria del estado de Puebla se reintegró a TV Azteca para participar en la quinta edición de Exatlón México y aunque fue eliminada rumbo a la final, la invitaron a participar semanas más tarde a la primera temporada de Exatlón All Star. Lamentablemente no pudo concretar su llegada al reality y el primer día de la competencia renunció problemas de salud. Se estima que González perdió alrededor de 10 kilos con "la dieta exatlónica".

Sin embargo, actualmente la practicante de atletismo está totalmente repuesta físicamente y más guapa que nunca. Durante la mañana de este domingo 23 de octubre Macky reapareció en el programa VLA: Fin de Semana para hablar de su reciente participación en el concurso de cocina MasterChef Celebrity México donde resultó eliminada en el capítulo número 9, es decir, la semana pasada.

A lo largo de toda su estancia en la cocina más famosa de México, la guapísima atleta mexicana tuvo varios encontronazos con los jueces Pablo Albuerne, José Ramón Castillo y Betty Vázquez. En primer lugar González señaló que estaba muy agradecida con Alana Literas porque le había dado una lista de recetas para triunfar en el programa y además revivió algunas de las polémicas que enfrentó en esta temporada.

