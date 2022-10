Tras ser vinculado amorosamente a una modelo, afamado cantante niega todo y lanza certero mensaje

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Durante los últimos días un afamado rapero se encontró en el ojo del huracán, después de que una modelo de Instagram destapara que, desde hace años, ambos habían sostenido una relación. Esto a pesar de que el cantante se encuentra casado con otra mujer e incluso tiene hijos con ella. Aún así, la tercera en discordia afirmó que cada noche él engañaba a su esposa. Tras ellos él decidió poner punto final y aclaró lo ocurrido.

Se trata de Travis Scott, quien fue marcado por la desgracia, en el 2021, durante un espectáculo que dio para el festival de música Astroworld, en Houston, Texas; el infame show que le quitó la vida a nueve personas, mientras que otros 300 más resultaron heridos. A 1 año de estos fatídicos eventos, el rapero vuelve a estar en el centro de la polémica, después de que la modelo, Rojean Kar destapara una supuesta relación extramarital que ambos mantenían.

Travis Scott y Kilye Jenner

Todo explotó hace unos días, cuando la supuesta amante de Scott publicó un video en su historia de Instagram del detrás de cámaras de un clip musical en el que Travis estaría trabajando para otra celebridad. En las imágenes se alcanza a ver al rapero de fondo. A su vez, la modelo escribió en un texto: "Estoy dirigiendo obvi", lo que desató una serie de especulaciones con respecto a que se trataba de la confirmación de una relación entre ambos.

Esta situación provocó que Travis se exasperara, por lo que tomó su celular para publicar una serie de historias en donde aclaró todo el asunto, asegurando que, presuntamente, él no conocía a Kar e incluso aseveró que alguien la habría dejado entrar al set sin su conocimiento, también aclaró que nunca había estado con ella: "Una persona no invitada estaba tomando fotos a escondidas en lo que se suponía que era un set cerrado mientras yo dirigía un video. No conozco a esta persona. Nunca he estado con esta persona".

Fotografía de Rojean Kar

Pese a las declaraciones de Scott, el medio Page Six lanzó en exclusiva que, algunos informes indican que ambos tuvieron una relación sentimental en el año 2013, cuando el rapero aún no conocía a Kylie Jenner, su esposa; sin embargo, algunos teóricos de la farándula afirman que,en realidad, ellos nunca dejaron de verse, lo que fortalecería los rumores de una presunta relación entre ambos.

Fuentes: Tribuna