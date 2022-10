Adiós Chapoy: Tras 10 años en TV Azteca, actriz vuelve a las novelas con Televisa y debuta en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz, quien el año pasado renunció a su contrato de exclusividad en TV Azteca luego de haber trabajado 10 años en la empresa, sorprendió a todos los televidentes debido a que este lunes 24 de octubre hizo su debut en el programa Hoy y presumió su primer protagónico en Televisa. Se trata de la guapísima Bárbara de Regil, quien llegó al matutino para contar todos los detalles de su nueva novela Cabo.

La conocida chica fitness empezó su carrera artística en la empresa de San Ángel a través del canal Telehit donde participó en New Generation Telehit, pero luego se mudó a la televisora del Ajusco y consiguió protagonizar su primer melodrama Bajo el alma en 2011 junto al galán chileno Matías Novoa. Además formó parte de las telenovelas Amor Cautivo y Así en el barrio pero sin duda alguna su mayor éxito fue la serie Rosario Tijeras.

Antes y después de Bárbara de Regil

Lamentablemente a inicios de 2021 Bárbara confirmó que había terminado su relación laboral con TV Azteca por decisión propia luego de 10 años en sus filas, lo cual causó impacto pues quedó pendiente la grabación de la cuarta temporada de Rosario Tijeras. A los meses de su salida, la madre de la influencer Mar Alexa de Regil se unió a las filas de Telemundo para protagonizar su serie Parientes a la fuerza, pero se dice que esta fue un fracaso.

Surgió el rumor de que los altos ejecutivos de esta cadena estadounidense vetaron a la mexicana de 35 años porque hundió su rating y además se dijo que en el Ajusco tampoco la querían. Sin embargo, a inicios de este 2022 apareció nuevamente en el Canal Azteca Uno pues Pati Chapoy la recibió en el foro de su programa Ventaneando para felicitarla por todos los logros que había tenido en su carrera últimamente.

Fuente: YouTube Ventaneando

No obstante, en la actualidad la también empresaria mexicana ya trabaja para Televisa y en unas horas más estrenará su primer melodrama en el Canal de Las Estrellas. De hecho esta mañana de lunes 24 de octubre ella y Matías Novoa llegaron al foro del programa Hoy para promocionar el arranque de Cabo: "Mi primera vez en Hoy, mi primera novela en Televisa, me siento muy contenta, me han recibido muy bonito todos", dijo la intérprete.

Bárbara declaró que se encuentra sumamente agradecida con 'El Güero' Castro por esta oportunidad y señaló que para ella fue un placer haberse reencontrado con el novio de Michelle Renaud, declarando que actualmente son muy buenos amigos aunque en el pasado tuvieron un amorío: "Hubo algo ahí como el qué ver... somos súper cuates, o sea pero cuates de que, de verdad muy cañón, yo estoy casada, él enamoradísimo, yo todo el tiempo estoy escuchando de Michelle", aclaró.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy