Adiós Televisa: Tras 12 años en TV Azteca y a punto de dar a luz, Andrea Escalona abandona 'Hoy'

Ciudad de México.- La famosa conductora Andrea Escalona, quien formó parte de TV Azteca durante más de 12 años, tiene muy preocupados a todos sus seguidores y fans debido a que ya tiene varios días sin aparecer al aire en el programa Hoy. Como se sabe, la también actriz de 36 años se encuentra en la recta final de su embarazo pero ella siempre señaló que no abandonaría los foros de Televisa hasta el último minuto.

La hija de la fallecida productora Magda Rodríguez comenzó su carrera artística siendo una jovencita y sus primeros proyectos fueron en la empresa del Ajusco. Se dio a conocer luego de haber actuado en telenovelas como Súbete a mi moto, Eternamente tuya, La heredera, Machos y Cielo Rojo, además de conducir en programas como Con sello de mujer e incluso hasta llegó a pisar el foro del matutino Venga la Alegría como invitada.

Sin embargo, abandonó las filas de TV Azteca hace una década y se fue a probar suerte a Estados Unidos, pero regresó hace un par de años formando parte del reality Enamorándonos, donde hasta estuvo a punto de casarse. Fue en 2018 cuando Andreita por fin se incorporó a la empresa de San Ángel como parte del elenco de Hoy pues su famosa madre fue elegida como la nueva productora de la emisión matutina.

También actuó en la telenovela Y mañana será otro día y tuvo una participación especial en Relatos Macabrones, pero lastimosamente la audiencia del Canal de Las Estrellas la ha rechazado en varias ocasiones y considera que solo consigue trabajo porque su familia está en el medio. Desafortunadamente 'La Escalona' se enfrentó a la dura y repentina muerte de Magda en noviembre del 2020, lo cual provocó un duro golpe para ella.

Fuente: Instagram @andy_escalona

De hecho el pasado viernes 21 de octubre Andrea no se presentó a trabajar en Hoy y todos pensaron que esto se debía a que se encontraba pasando por un mal momento porque la conocida 'Reina del Rating' habría cumplido años ese día. Sin embargo, este lunes la presentadora y actriz nuevamente no acudió a trabajar al matutino del Canal de Las Estrellas y eso encendió las alarmas de todos sus seguidores y audiencia.

La semana pasada la exnovia de Daniel Bisogno tuvo días ajetreados debido a que celebró sus primeros dos baby showers y aunque muchos pensarían que no está trabajando porque se encuentra reposando para su recta final del embarazo, hay que recordar que ella siempre manifestó que su intención no era dejar de trabajar y hasta propuso "parir en vivo" con tal de no salir del aire. Hasta el momento ni Andy ni su tía Andrea Rodríguez Doria han revelado el motivo de esta repentina ausencia.

Andrea Escalona dejó 'Hoy'

Fuente: Tribuna