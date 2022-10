Cayó en coma: Tras retiro de TV Azteca y complicado divorcio, exactriz de Televisa aparece en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz, quien tuvo que abandonar su carrera en Televisa y TV Azteca por problemas de salud que la tuvieron en coma, se encuentra metida en un nuevo escándalo y hace algunas horas reapareció en el programa Venga la Alegría. Se trata de la venezolana Daniela Spanic, quien hace unos días denunció a su exesposo Ademar Nahun por presuntamente haberla mandado golpear y ahora es él quien rompe el silencio para defenderse.

Como se recordará, hace 15 años la hermana de Gaby Spanic tuvo que alejarse del medio artístico luego de enfrentar duros problemas de salud que incluso la hicieron caer en coma y quedar al borde de la muerte. Daniela empezó su carrera participando en la telenovela La Duda de la empresa del Ajusco y se volvió famosa por apoyar a su gemela haciéndola de su doble en el melodrama La Ursurpadora de Televisa.

Sin embargo, luego de finalizar el melodrama Mundo de fieras en 2007 su vida cambió por completo. En ese año la famosa fue hospitalizada de emergencia luego de presentar fuertes dolores de cabeza y requirió ser intervenida quirúrgicamente para salvar su vida, ya que sufrió un derrame cerebral. Lo más complicado de la situación es que estaba embarazada, pero por fortuna pudo salir adelante y su hija nació sin mayor complicación.

Fuente: Internet

Pero luego de todas las complicaciones de salud que enfrentó, en la actualidad Daniela presenta dificultades para hablar y tiene otros problemas a consecuencia de su anterior padecimiento. Aunado a esta delicada situación, ahora acusó a su exesposo Ademar Nahun de violencia física y psicológica, y de hecho la semana pasado lo señaló por presuntamente haberla mandado golpear a las afueras de los juzgados en la CDMX.

La mañana de este lunes 24 de octubre en el programa Venga la Alegría, competencia directa del matutino Hoy, pasaron una entrevista exclusiva donde Nahun se defiende y asegura que su exesposa y la villana de novelas de Televisa lo están culpando sin pruebas: "Me mencionan como siempre pero que digan lo que quieran y que presenten una denuncia si creen que es un ataque directo", expresó mediante la videollamada.

Ademar fue tajante y señaló que Daniela y Gaby no deben de señalarlo solamente ante los medios y por ello les pidió que hagan la denuncia correspondiente, además de que aclaró que él sigue manteniendo a su expareja pese a que llevan muchísimos años separados: "No sé qué problemas económicos pueda tener, no sé qué fue a hacer a los juzgados ese día, Daniela se quedó con la casa, tiene todo, aparte se le da una pensión".

Fuente: Tribuna