Destapan en 'Hoy' que Christian Estrada dejó a Ferka porque trató mal a su mamá; ella explota

Ciudad de México.- Los rumores entorno a la razón por la que Ferka y Christian Estrada terminaron su relación y compromiso matrimonial no han dejado de surgir y es que la pareja de mexicanos ha sido muy discreta con los detalles de su rompimiento, sobre todo porque lo acaban de confirmar. Durante la reciente transmisión del programa Hoy aseguraron que el modelo habría dejado a la actriz porque ella trató mal a su mamá.

Fue apenas a semana pasada cuando la polémica exactriz de telenovelas de TV Azteca por fin le informó a sus admiradores y fans que estaba separada del papá de su hijo Leonel pero señaló que no daría más detalles: "Sí, estamos separados, como todas las parejas tienen altas y bajas, se tomó una decisión de separarse... ahorita no estamos juntos", declaró ante las cámaras del reality Las Estrellas Bailan en Hoy.

Semanas antes la revista TVNotas había señalado que Estrada dejó su hogar porque se dio cuenta que a Ferka le atraían las mujeres y supuestamente solo habría utilizado a su exprometido para salir embarazada. Mientras que hace unos días mencionaron que la famosa mexicana se cansó de que 'El Sina' no tuviera un trabajo estable para mantener a su pequeño y presuntamente esto desgastó mucho su noviazgo.

Durante la mañana de este lunes 24 de octubre en el programa Hoy, competencia directa de Venga la Alegría, pasaron una entrevista en donde Ferka suplica a los medios y reporteros que no especulen más sobre su truene con Christian, pues ya hasta estaban diciendo que podría estarse enamorando de Jorge Losa, su pareja de baile en LEBEH, sobre todo porque el actor también acaba de terminar su romance con Mayte Carranco.

No le echen más crema a los tacos por favor, no empiecen, se los suplico, por respeto a nuestras exparejas, por respeto a nosotros mismos, por favor (no inventen)", dijo visiblemente molesta.