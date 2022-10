Exactor de Televisa se viste de luto y manda desgarrador mensaje: "Era de las personas más amables"

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Una vez más la farándula se ve obligada a vestirse de luto, después del fallecimiento de uno de sus miembros más notables, quien resultó ser conocido de una exestrella de Televisa, mismo que continuó con su carrera artística en Estados Unidos. De alguna manera, la vida cruzó sus destinos. Es por este motivo que el histrión y cantante se mostró profundamente afectado mediante un mensaje que publicó en sus redes sociales.

Como algunos sabrán, durante la mañana de este lunes, 24 de octubre, la industria del espectáculo estadounidense sufrió un duro golpe, después de que trascendió la noticia del inesperado fallecimiento del afamado actor, Leslie Jordan, quien es principalmente reconocido por aparecer en shows como Will & Grace, The Cool Kids, Call me Kat y American Horror Story. Según información del medio TMZ se encontraba conduciendo por las calles de Hollywood, alrededor de las 9:00 horas, cuando perdió el control de su auto. Se sospecha que tuvo una emergencia médica.

Fotografía de Leslie Jordan

Si bien, a primera vista, esto podría representar una dura pérdida únicamente para la farándula estadounidense, lo cierto es que también afectó a un querido cantante que saltó a la fama tras participar en Operación Triunfo, así como también participó en otras producciones de Televisa como Clap... el lugar de tus sueños; Mujer, casos de la vida real; Atrévete a soñar, Como dice el dicho, La mujer del vendaval y Porque el amor manda.

Fotografía de Mauricio Martínez

Se trata de Mauricio Martínez, quien alrededor de las 14:29 horas compartió un tuit con una fotografía a lado de Jordan Leslie, en ella reveló que se sentía sumamente triste de enterarse del fallecimiento del actor y recordó cómo lo conoció. Dado a todo lo anteriormente mencionado, lo natural sería pensar que ambos se conocieron una vez que el cantante se mudó a Estados Unidos; sin embargo esto no fue así, ya que su primer contacto lo tuvieron en Jalisco, Puerto Vallarta.

Es una noticia tan triste escuchar sobre el repentino fallecimiento de Leslie Jordan esta mañana. Yo era un gran admirador suyo. Lo conocí hace 9 años en Puerto Vallarta y luego trabajamos juntos en una gala, años después. Era una de las personas más amables, divertidas y humildes. Descansa en paz", declaró el famoso

Mauricio Martínez emite sus condolencias por el fallecimiento de Leslie Jordan

Créditos: Twitter @martinezmau

De acuerdo con información del Daily Mail, han sido varias las estrellas que emitieron sus condolencias por el fallecimiento de este gran actor, entre ellos se puede mencionar a Alec Baldwin, Dolly Parton, Sean Hayes, Eric McCormack, Megan Mullaly, Michelle Pfeiffer, Jennifer Love Hewitt, Viola Daviss, Lance Bass, George Takei, Josh Gad, Ross Mathews, Lynda Carter, Carmen Electra, entre muchos otros.

Fuentes: Tribuna