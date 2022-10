Golpe a TV Azteca: Televisa compra licencia de 'La Casa de los Famosos' y prepara estreno para 2023

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos momentos el periodista especializado en espectáculos Álex Kaffie sacó a la luz que Televisa alista una 'bomba' para continuar hundiendo el rating de TV Azteca y es que asegura que esta empresa adquirió los derechos de La Casa de los Famosos y que el próximo 2023 harán la primera temporada del reality bajo su producción. Como se sabe, este programa tuvo gran éxito gracias a Telemundo.

A través de la columna que escribe para El Heraldo de México, el reconocido 'Villano' reportó que la televisora de San Ángel hará su propia versión de este programa de telerrealidad y detalló que será estrenado en junio del próximo año: "En junio del 2023 Televisa estrenará su versión de La Casa de los Famosos. Sí, la poderosa televisora ha comprado la licencia del reality que tanta audiencia le ha acarreado a Telemundo para producirlo el siguiente año".

Hasta el momento se desconoce si es una realidad que ahora los derechos de La Casa de los Famosos son de Televisa, sin embargo, toda la audiencia se encuentra sumamente emocionada por el anuncio. Hay que recordar que desde hace varios meses se ha estado especulando que los ejecutivos de San Ángel tenían pensado producir una nueva temporada de Big Brother VIP, proyecto que tiene la misma dinámica que el antes mencionado.

De hecho hasta se especuló que Yolanda Andrade y Galilea Montijo podrían conducir la nueva edición de 'Gran Hermano', donde ambas fueron participantes hace más de una década: "Claro que me gustaría ser la conductora ¡imagínense! ser participante, luego ganadora y luego conductora... me encanta la idea porque yo he sido participante y no solo en Big Brother, al ser la conductora te da otro plus y sabes lo que está pasando del otro lado, sería una gran coincidencia", declaró la tapatía hace días.

Por el momento no se han revelado más detalles sobre la incorporación de La Casa de los Famosos a Televisa, pero lo que sí es una realidad es que el proyecto vendrá a dar un duro golpe al rating del Ajusco. Cabe resaltar que en las redes sociales ya se habían comenzado a difundir los nombres de las celebridades que Telemundo estaba buscando para su tercera temporada. La primera edición del reality fue ganada por Alicia Machado mientras que la última tuvo como triunfadora a Ivonne Montero.

Entre los nombres de las nuevas participantes de La Casa de los Famosos se encuentra Ninel Conde, quien supuestamente ya fue confirmada de acuerdo a información de La Comadrita, así como Dania Méndez la polémica exparticipante de Acapulco Shore. Esta influencer también sacó a la luz que Bobby Larios sería uno de los participantes de esta edición y señaló que los productores habían invitado a Maribel Guardia, pero no aclaró que la costarricense haya aceptado.

