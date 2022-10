Luto en las telenovelas: Famosa actriz colapsa y muere al acabar obra de teatro; lloran su partida

Comparta este artículo

Nottingham, Inglaterra.- Una querida actriz, quien en los años 80 participó en una de las telenovelas más famosas de la televisión, muere repentinamente a los 61 años de edad. Se trata de Josephine Melville, quien dio vida a 'Tessa Parker' en el melodrama británico EastEnders. De acuerdo con reportes, Melville colapsó tras bambalinas al terminar su participación en la obra Nine Night y aunque equipo médico acudió a atenderla, ya no pudieron reanimarla.

La actriz no solo actuó en EastEnders como la novia de 'Kelvin Carpenter', sino que también apareció en otro episodio en 2005 como otro personaje diferente. Además de este melodrama, muy conocido en Inglaterra, también participó en Prime Suspect 2 en la televisión y las series Casualty, Hold The Sunset y The Bill. Melville también apareció en el video de Ella Henderson Brave, lanzado en el 2019.

La muerte de la actriz sobrevino este jueves por la noche mientras actuaba en la obra Nine Night en el Nottingham Playhouse. De acuerdo con reportes, al terminar su parte, acudió tras bambalinas y ahí colapsó. Aunque recibió atención médica de forma rápida, lamentablemente perdió la vida en el lugar. En un comunicado, el teatro dijo: "Estamos muy tristes de anunciar que anoche el actor Josephine Melville falleció backstage en el Nottingham Playhouse luego de la obra Nine Night, en la que estaba actuando".

Josephine Melville (QEPD)

"La familia de Josephine ya fue informada y nuestros pensamientos y condolencias más profundas están con ellos. Josephine recibió atención inmediata de paramédicos de primera respuesta y un miembro de la audiencia calificado para ayudar. La rápida llegada de paramédicos permitió que se le atendiera rápido, sin embargo, lamentablemente falleció en la escena. La empresa entera y el staff en ambos teatros están en shock. Josephine era una persona maravillosa y muy amada".

Y agregaron: "Era una actriz admirable y muy respetada, además de una directora, productora, escritora y una tremenda 'Auntie Maggie' en Nine Night. Ofreceremos nuestro apoyo total a su familia, a nuestro equipo de producción y staff en este terrible momento". Hasta ahora, los responsables del teatro no han detallado las causas de la muerte de la actriz, sin embargo, falleció seis meses después de June Brown, quien participó en la misma telenovela.

