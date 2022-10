¿Murió Andrés García? Tras retiro de Televisa y dura enfermedad, dan trágica noticia del actor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras asegurar que ya estaba en sus últimos momentos debido a su deteriorado estado de salud, reportan la muerte del querido actor de Televisa y TV Azteca Andrés García, sin embargo, tanto el periodista Gustavo Adolfo Infante como su esposa Margarita Portillo aclaran la verdad con una contundente noticia. Como se recordará, Andrés ha sido hospitalizado varias veces luego de complicaciones, pues además padece cirrosis hepática debido a los vicios que tuvo en su juventud.

Luego de varias recaídas en su salud que lo han hecho perder peso y las ganas de vivir, pues él mismo declaró en varias ocasiones que ha sentido que está a punto de fallecer, ahora surgió la versión de que el galán de telenovelas como Tú o Nadie, Mujeres engañadas y El Privilegio de Amar había perdido la vida en su casa en Acapulco, Guerrero. Cabe destacar que hace unas semanas el actor dio su última voluntad, pidiendo que en su funeral tocaran Los casquillos de mi cuerno de Germán Lizárraga y su banda Estrellas de Sinaloa.

Andrés García ha tenido momentos complicados de salud

Tras asegurar que sus hijos lo habían abandonado y tras varios divorcios, la única persona que se quedó a su lado fue Margarita, ahora revelan que el actor fue dado por muerto y aclaran la verdad. Por su parte, el periodista Gustavo Adolfo Infante: "El día de hoy de manera irresponsable un estúpido... dijeron que Andrés García había muerto y muchos periódicos lo retomaron. Mucha gente me habló y me comuniqué a Andrés García, me contestó. Está bien. Estoy en posibilidades de decir que Andrés García no está muerto. Se siente bien, está mejorando día a día y de eso se trata este de mejorar", sostuvo.

Por otro lado, también aprovechó para aclarar que no lo corrieron de Imagen Televisión: "También les quiero decir que no me han corrido de Imagen Televisión. No hagan caso, esas campañas orquestadas de que me van a correr... no consiguen trabajo ellos, van a conseguir que corran a alguien", aclaró. Luego, fue la esposa de Andrés, Margarita, quien también desmintió esta información durante la entrevista que concedió al programa radiofónico Todo para la mujer.

"Andrés está estable, es mentira eso que publican, que ojalá que les caiga una maldición a esa gente, porque es simplemente por ganar vistas, o likes, o como se llame, pero mientras hacen eso yo creo que le dan más larga vida a Andrés", expresó Margarita. Y sobre el estado de salud actual del actor de 81 años, dijo: "Está estable, está delicado, de repente está mejor y de repente se queda en cama porque se siente mal o está más débil, etcétera, porque está enfermedad es incurable y evolutiva, y es una enfermedad muy complicada que yo desconocía todo de ella".

Al respecto de la enfermedad que aqueja a García, Margarita comentó: "La cirrosis en el caso de Andrés es muy complicada por los problemas de la sangre que tiene, pero es una enfermedad muy complicada y horrible, está muy duro, ha estado viviendo cosas muy feas la verdad, que prefiero no hablar de ellas". Finalmente, aclaró que el histrión está bien dentro de todo y que es mentira que esté bebiendo: "Andrés está bien dentro de lo que cabe (...) Está en casa, y dentro de todo está bien (...) No, no está tomando, que yo sepa no, eso es mentira", expresó.

Fuente: Tribuna