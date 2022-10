Tragedia: Tras salir del clóset, muere querido actor en brutal accidente; estremece su último VIDEO

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Un famoso actor y comediante falleció repentinamente este lunes 24 de octubre luego de sufrir un trágico accidente automovilístico por las calles de Hollywood. Se trata de Leslie Jordan, un reconocido histrión reconocido por su participación en inolvidables series de televisión y por videos que lanzó en redes sociales durante la pandemia, los cuales aumentaron sus seguidores y su fama.

Como se recordará, Leslie Jordan adquirió fama internacional al participar en series de televisión como Will & Grace, Hearts Afire, The Cool Kids, Call me Kat y American Horror Story. En el cine participó en The Help y Ski Patrol, además de tener apariciones especiales en otros programas como Hidden Palms, Murphy Brown, Ugly Betty, Boston Legal y Boston Public. Uno de los papeles más recordados fue dar vida a 'Earl 'Brother Boy' Ingram' en la obra de teatro Sordid Lives, la cual fue adaptada al cine.

De acuerdo con reportes de TMZ, Leslie Jordan manejaba su vehículo BMW por las calles de Hollywood este lunes 24 de octubre a las 9:30 horas de la mañana cuando perdió el control de su vehículo y se estrelló contra el costado de un edificio en Cahuenga Boulevard y Romaine Street. El actor de 67 años, quien era muy querido, fue declarado muerto en el lugar. Hasta ahora se desconocen más detalles sobre lo sucedido.

Leslie Jordan, quien era abiertamente gay, nació en Chattanooga, Tennessee. El histrión decidió salir del clóset con su madre a los 12 años, aunque aseguró que ni siquiera sabía qué significaba la palabra gay: "Le dije a mi madre que pensaba que pasaba algo. Ni siquiera conocía la palabra 'gay'", indicó a People en 2021 y agregó: "Ella me dijo: 'Tengo mucho miedo de que si eliges este camino, serás ridiculizado'". Aunque ella le pidió vivir su vida "en silencio", no siguió su consejo sobre eso.

Tras mudarse a Los Ángeles en 1982, el comediante tuvo problemas de adicciones. Incluso, según él mismo contó, en alguna ocasión de ese periodo terminó en una celda de la cárcel junto al actor de Ironman Robert Downey, Jr., pues él también luchaba contra el abuso de sustancias. Tras años de lucha, Leslie logró alcanzar la sobriedad en los años 90 y canalizó su energía a la comedia, ámbito en el que se hizo muy querido.

El último video del actor antes de morir, el cual publicó este domingo, estremeció a todos, pues aparecía cantando y muy feliz. Cabe recordar que se convirtió en una sensación en las redes sociales durante la pandemia, con sus publicaciones de videos que lo ayudaron de tener 80 mil seguidores de Instagram a 5.8 millones. Famosos como Demi Lovato, Nicole Scherzinger y Sharon Stone lamentaron su deceso y enviaron condolencias. Descanse en paz.

