Tras accidente en el escenario, Alejandra Guzmán abre su corazón al afirmar que vivió un "duelo"

Ciudad de México.- La rockera mexicana, Alejandra Guzmán se sinceró sobre el accidente que sufrió hace algunas semanas al dislocarse la cadera durante el concierto que ofrecía en el Centro Kennedy de Washington DC, como parte de las actividades del Mes de la Herencia Hispana, al afirmar que vivió un duelo tras lo ocurrido debido a que no había sufrido ese tipo de problemas.

A pesar de que la intérprete de “Mala hierba” siempre ha sido positiva con respecto a su estado de salud, en esta ocasión confesó lo mal que la pasó tras sufrir esta lesión en pleno escenario.

Realmente este fue un duelo con mi cuerpo, nunca me había fallado mi cuerpo y tengo que ser consciente de que tengo 54 años, de que no puedo bailar y saltar como antes, aunque no puedo controlar eso y más con la gente, cuando está lleno, ahora que estuve en Pachuca… mi medicina es la gente”, dijo en entrevista para el programa Ventaneando.

Acto seguido, la cantante aseguró que por ahora tiene prohibido usar zapatillas altas. “Sí, olvídate de los tacones, porque ahorita es muy peligroso, use unas botas gruesas y tengo unos zapatos especiales que usé cuando hice la gira de Versus, ahí me acababan de operar la izquierda, entonces sé que no debo de hacerlo, pero como buena coqueta mujer, quieres los más altos, quieres siempre estar sexy, y al final lo que a mi me gana es la emoción”.

Al respecto del procedimiento al que fue sometida, Ale explicó: “Tengo dos cinturones en el fémur que ya hizo callo, ya mi hueso hizo callo en esos cinturones y por eso no se rompió. Doloroso, pero bueno, hay unas cosas que tienen que continuar y eso me enseñó mi mamá y yo siempre tengo eso en mi mente”.

Ante la duda sobre si el procedimiento fue costoso, la rockera reveló que tiene un contrato que le ayudará a conservar sus caderas hasta después de su muerte. “Tengo seguro médico porque mis caderitas sí las quiero heredar, cuando yo me muera ahí les heredaré dos caderitas muy buenas”.

Sobre si sintió miedo al momento de lesionarse, la hija de Enrique Guzmán comentó: “No porque sabía que estaba pasando, lo que pasaba es que no me podía mover, no podía parar (…) pero fue traumático el ver que los que llegaron a ayudarme me entablillaron y yo no quería, porque no quería que me rompieran mi cadera (…) soy muy fuerte, me doy cuenta de que el umbral del dolor que tengo es impresionante, a pesar del dolor yo podía estar consciente, y yo creo que otra persona se hubiera desmayado”.

Cambiando de tema, al hablar de su vida sentimental, La Guzmán manifestó que en este momento no desea tener pareja. “No, todavía no, la verdad es que últimamente me han hecho tantas cosas que ya no quiero tener nada, me cuesta mucho trabajo confiar en la gente”.

Finalmente, Alejandra confirmó que ya recibió la invitación para que el próximo año pueda culminar la presentación que dejó pendiente en el Centro Kennedy de Washington DC.

Fuente: Tribuna