Tras gira en Estados Unidos, Pepe Aguilar entristece a sus fans tras enviar 'lúgubre' mensaje

Los Ángeles, Estados Unidos.- No cabe duda de que este 2022 ha dejado grandes experiencias y éxitos para la dinastía Aguilar, mismos que han sido presumidos tanto por Ángela, Pepe y Leonardo; sin embargo, en medio de toda aquella alegría, el patriarca del clan musical logró entristecer a sus más de dos millones de seguidores en Instagram, después de compartir una fotografía acompañada de un lúgubre mensaje.

Como ya muchos sabrán, Pepe Aguilar es adepto a tatuarse, práctica que ha hecho desde hace algún tiempo y, pese a que algunos de sus seguidores lo han criticado por hacer impresiones en su piel y hasta se ha peleado con ellos, precisamente por dichos comentarios, lo cierto es que el cantante de Credo, Miedo y Por mujeres como tú, no teme a compartir su afición en sus redes sociales; sin embargo, parece ser que esta vez llevó todo a otro nivel, al grado en el que entristeció a sus fans.

Resulta ser que, durante la jornada del pasado domingo, el padre de Ángela Aguilar compartió una fotografía en donde se puede ver su antebrazo, en él se ve claramente la imagen de una calavera, misma que posee un detalle impresionante, justo debajo de ella se encuentra un reloj. Parece ser que Pepe tomó un macabro, pero realista simbolismo con respecto a dicha imagen, mismo que no dudó en compartir con sus fans.

Con mi nuevo tat (tatuaje), cada vez que vea la hora me recordará que me queda menos tiempo... hay que darle gusto al gusto...", declaró Pepe

Nuevo tatuaje de Pepe Aguilar

Créditos: Instagram @pepeaguilar_oficial

Como era de esperarse, esta declaración creó opiniones encontradas en sus miles de seguidores, ya que, mientras hubo quienes concordaron con el famoso, hubo otros que reaccionaron con tristeza al saber que, en algún futuro (preferiblemente lejano) la voz de Pepe Aguilar se apagaría. Algunos fans dejaron mensajes como: "No mosho (hermoso) no diga eso. Solo de leerlo me salieron las lágrimas" y "Qué fuerte mensaje, pero cierto".

Mientras que otros tomaron esta declaración como un mensaje para la muerte: "Estas llamando a la muerte", comentó una persona a lo que el charro respondió que la muerte llegaba para todos: "La muerte llega sin que la llames. Del rayo te salvas, de la raya no", aseguró el cantante para una de sus fanáticas. Cabe señalar que otros famosos también reaccionaron a la imagen, entre ellos se puede mencionar a Sebastián Rulli y su hijo, Leonardo Aguilar.

