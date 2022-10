Tras pleito con otro concursante, actriz de 'MasterChef Celebrity' manda tremendo mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los puntos base de, básicamente, cualquier reality show, son los conflictos entre los integrantes. Como ejemplo reciente se puede mencionar a Lucía Méndez y Laura Zapata con el programa de telerrealidad, Siempre Reinas. En el caso de MasterChef Celebrity, dos famosos han demostrado que no se aprecian en absoluto; sin embargo, parece ser que este pleito logró cruzar a la vida real.

Se trata de Karla Sofía Gascón y Ricardo Peralta. Y es que, prácticamente desde que comenzó el show, la actriz de Rebelde (2022) ha sido señalada por sus francos comentarios, mismos que han sido tomados como mordaces críticas por sus compañeros y por los fans de estos. Si bien hay quienes se quedan callados ante los señalamientos de la actriz de Nosotros los nobles, existen otros que no dudan en defenderse de ella, aunque esto cree polémica, tal fue el caso del youtuber.

De acuerdo con información de TV Notas, el pleito de ambos estalló durante el capítulo de moda del reality de TV Azteca, donde el influencer tachó de 'ridícula', a la celebridad por interpretar una canción de su autoría, titulada Jackie y Nuca , los ositos pequeñitos al momento de presentar su vestido comestible. Este hecho fue recordado por Karla durante la tarde del pasado domingo, 23 de octubre, a través de su cuenta de Twitter, donde compartió una fotografía del famoso en una alfombra roja, donde se le ve lucir una especie de blazer con estampado de rosas.

¡Ah, vale Ricardo! Que era yo la "ridícula" por mi canción de 'Jackie y Nuca, los ositos pequeñitos', en el capítulo de la moda de 'MasterChef Celebrity'. Ok, ok, ahora entiendo todo, qué tonta soy. La verdad se ve increíble el guardapolvos rosa, ese sí me lo agenciaba para mí

Créditos: Twitter @karsiagascon

Ricardo Peralta no se quedó callado y retuiteó el comentario de Gascón, con una breve y mordaz respuesta, en la que se leía: "Toco atacarse", acompañada de un emoji que pedía que guardaran silencio. Derivado de esta discusión. el medio TV Notas recopiló todo y Karla, fiel a su costumbre de leer lo que se escriben de ella, compartió la captura de pantalla en su cuenta de Instagram y desmintió que tuviera alguna pelea con Ricardo.

Si bien dicho mensaje lo envió muy a su estilo, afirmando que si lo hubiese tenido frente a ella le habría "rasgado sus vestiduras", también aclaró que más bien su pelea era con sus detractores, también insinuó que estos podrían ser pagados por otros competidores de MasterChef Celebrity: "Si le hubiese tenido delante hubiera rastado sus vestiduras y agarrado del chongo mientras arañaba sus brazos. No, mi pelea no es con Ricardo, es con los retarders que tiene bajo sueldo y los tarados que le hacen corillo, que dejaron al descubierto quiénes son los que más 'hate' me tiraron desde el principio".

Créditos: Instagram @karsiagascon

Fuentes: Tribuna, Instagram @karsiagascon