Acusan a celebridad de usar palabra ofensiva hacía la comunidad LGBTQ+ en pleno show

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Muchas personas consideran que una de las bases más importantes de un reality show son las polémicas que pueden surgir entre los integrantes. Y es que, prácticamente no hay ningún programa de telerrealidad que se salve de que los participantes tengan fuertes conflictos. Tal y como le ocurrió a una serie estadounidense donde una de las integrantes habría insultado a la comunidad LGBTQ+, presuntamente en plena transmisión.

Todo ocurrió en el programa Real Housewives of Beverly Hills, los hechos salieron a la luz, después de que Erika Jayne acusara a Kathy Hilton de haber utilizado un insulto homofóbico mientras estaban grabando el show; sin embargo, dichas palabras no alcanzaron a ser captadas por las cámaras por lo que la producción se comprometió a que investigarían el caso, esto según información del medio TMZ.

Erika Jayne y Kathy Hilton

De acuerdo con datos de Page Six, el problema habría ocurrido cuando el elenco viajó a Aspen, mientras estaban filmando la tercera temporada del programa. Erika señaló públicamente que la palabra ofensiva habría sido mencionada por Kathy cuando las cámaras no la estaban captando a ella, por lo que nadie se enteró realmente de lo ocurrido, a su vez, los organizadores del show aseguraron que indagarían sobre lo ocurrido, ya que no permiten ningún tipo de muestra de odio hacía la comunidad de la bandera arcoíris.

Según informes de TMZ, la producción cumplió con lo prometido, pero no descubrieron evidencia de que Kathy hubiese dicho algo relacionado con las acusaciones de Erika, a su vez, aseguraron que todo se trataba de un chisme: "La producción investigó el reclamo de Erika después del viaje a Aspen, pero descubrió que es básicamente un caso de 'ella dijo'. Es la palabra de Erika contra la de Kathy", aseguró una fuente para el medio estadounidense.

La disputa de Erika Jayne y Kathy Hilton dividió al elenco de 'Real Housewives of Beverly Hills'

Por su parte, el medio Page Six reveló que tras la acusación se desarrolló un conflicto entre ambas mujeres fuera de cámara e incluso mencionaron que el propio elenco del programa se encuentra dividido, ya que, hay quienes apoyan a Erika, mientras que otros más apoyan a Kathy, por lo que se estima que habrá una reunión del elenco el próximo miércoles, 26 de octubre, donde se hablará a profundidad del tema.

Fuentes: Tribuna