Adiós amor: Tras cancelar boda, el galán de Televisa Gabriel Soto lanza frío mensaje a Irina Baeva

Ciudad de México.- Luego de comprometerse en matrimonio en octubre del 2020 tras confirmar su romance en enero del 2019, en medio de rumores de una presunta infidelidad a Geraldine Bazán, Gabriel Soto dedica frío mensaje a Irina Baeva. ¿Se acabó el amor? Y es que ambos han ido posponiendo su boda varias veces, ya sea por el conflicto en Rusia o por la negativa de los padres de la rusa para viajar a México, lo que ha alimentado rumores de una separación.

Tras habladurías de otros famosos, excusas de que están separados por el exceso de trabajo y presuntas señales que han detectado usuarios y que delatarían que ambos ya no son pareja, ahora el actor de Televisa Gabriel Soto reaparece para felicitar a la también actriz en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, el protagonista de Mi camino es amarte deseó un feliz cumpleaños a su aún prometida, sin embargo, fue el tono frío el que desató especulaciones de nueva cuenta.

Gabriel Soto e Irina estarían separados

Pese a que en el pasado el galán le decía lo mucho que la amaba en redes y publicaba fotografías juntos cada ocasión que podía, en esta publicación las palabras tiernas se quedaron cortas y simplemente le deseó "salud, amor y éxito", además de señalar que se lo diría en persona "en unos días": "BIRTHDAY GIRL . Que está vuelta al sol esté llena de bendiciones, salud, amor y muchos éxitos . El resto te lo digo en persona ya en unos días @irinabaeva", escribió Soto junto a fotografía de la rusa.

Instagram @gabrielsoto

Hasta el momento, Irina no ha respondido a la felicitación de Soto, e incluso no ha compartido cómo festejó su cumpleaños número 30, ya que actualmente se encuentra separada del actor. La rusa está en Qatar para colaborar en programas especiales con relación al Mundial, el cual arranca el próximo mes de noviembre. Por otro lado, el histrión ya no compartió nada del tema y se limitó a publicar en sus historias de Instagram que está dedicado a las grabaciones de Mi camino es amarte, con Susana González.

Como se recordará, Gabriel e Irina se conocieron en el 2016 cuando protagonizaron Vino el amor. El actor seguía casado con Geraldine Bazán, sin embargo, la actriz señaló que notó actitudes extrañas de la rusa y en 2017 al separarse, se dio cuenta que había algo entre ellos. Aunque han negado que hayan cometido una infidelidad juntos, su relación ha tenido momentos complicados y al parecer actualmente pasarían por uno, aunque ellos afirmen que siguen estables. ¿Crees que pasen por una crisis o estén separados?

Fuente: Tribuna