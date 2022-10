Adiós 'Hoy': Tras 32 años en Televisa y besarse con actor, conductor debuta en TV Azteca con Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico conductor, quien luego de más de 30 años en Televisa perdió su contrato de exclusividad en el 2020 y fue despedido del programa Hoy, aparece en el programa Ventaneando de Pati Chapoy. Se trata de Jorge 'El Burro' Van Rankin, quien en octubre del 2020 perdió su exclusividad en la televisora de San Ángel y hasta fue visto en TV Azteca, sin embargo, sigue trabajando en el canal de Las Estrellas, donde hasta se ha besado con colegas.

Van Rankin, quien tras 8 años en el programa Hoy salió del aire ya que aseguraba que tenía mucho trabajo al estar en grabaciones de la serie 40 y 20 y luego Perdiendo el juicio (en ambos programas se besó con los actores Armando Hernández y Jesús Ochoa aunque solo a manera de broma y por entretenimiento), ahora apareció en las pantallas del Ajusco luego de que el año pasado ya se reportara que había sido visto en sus instalaciones.

Como se recordará, se quedó sin su contrato de exclusividad en octubre del 2020 luego de que descubriera que no le pagaron. Así lo reportó el periodista Álex Kaffie: "Él fue el viernes al banco a sacar dinero y le dijeron que su cuenta estaba en ceros.... habló al sexto piso de Televisa y le dijeron que ya no era exclusivo", contó hace unos meses. Ahora, en entrevista exclusiva para Ventaneando, el conductor habló tras revelarse que presuntamente aparecieron los restos de Marcel Basteri, madre de Luis Miguel.

"No tengo ni idea de eso, ¿cómo los van a encontrar? No creo que estuvieran buscándola", dijo. Y al escuchar que esto significaría mucho para Luis Miguel y su hermano, 'El Burro' dijo: "Sí es cierto eso pero se me hace muy fuerte. Por fin encontraron los restos y estarán en paz, si es cierto eso. Es más, ni siquiera he escuchado esa nota. No puedo opinar de algo que ni siquiera sé". Y ahora que Luis Miguel está por regresar a los escenarios, el presentador habló al respecto:

"Ah eso sí sé, que grabó un disco ya, ya lo terminó. No tengo relación ahorita con él. No lo he visto pero sé que grabó un disco nuevo y va a regresar a los escenarios con un discazo espectacular, con canciones inéditas", comentó. Incluso, compartió que podía haber sido parte del proyecto: "Yo le presenté una canción que lo volvió loco, no sé si la haya grabado para este disco, una canción maravillosa que se llama Si no te hubiera conocido que me la dio mi querido José Luis Roma", comentó.

