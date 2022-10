Adiós TV Azteca: Tras vender cosméticos para vivir y llegar a 'VLA', actriz vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se reportó que una reconocida protagonista de telenovelas, quien tiene más de 22 años de carrera en Televisa y además ya pudo hacer su debut en TV Azteca, podría volver a la empresa de San Ángel con un importante proyecto. Se trata de Marlene Favela, debutó en la televisora en 1999 participando en el melodrama Por tu amor pero su primer protagónico llegó hasta el 2002 con el exitoso melodrama Gata Salvaje.

Pero al no contar con contrato de exclusividad, la originaria de Durango también pudo llegar a otras cadenas como Telemundo, donde realizó El Zorro: la espada y la rosa, Los herederos Del Monte, Corazón apasionado y también la serie El Señor de los Cielos, a la cual renunció porque había decidido volver a Televisa para hacer la novela Pasión y poder. Mientras que en la pandemia debutó en el Ajusco dando una entrevista exclusiva a Venga la Alegría.

Marlene Favela en 'VLA'

Favela, quien se divorció del productor australiano George Seely hace un par de años luego de traer al mundo a su hija Bella, también le ha apostado a los negocios y hace tiempo puso a la venta su propia línea de cosméticos así como unas muñecas que creó tras el nacimiento de su primogénita. Hace apenas unos meses la intérprete regresó a trabajar a Telemundo como participante del reality Top Chef VIP.

Y de acuerdo con información del canal de YouTube Chacaleo, tuvo que rogar a los ejecutivos de la cadena estadounidense para que la contrataran: "Ahora que ya no la llaman en Televisa ruega en Telemundo para que la contraten otra vez". Asimismo, aseguraron que en la empresa de San Ángel ya no pensaban darle trabajo: "En Televisa ya no la pelan y por más que asiste a castings ya no la contratan", agregaron.

No obstante, desde hace varios días Marlene presumió por todo lo alto que regresaba a los melodramas en el Canal de Las Estrellas por invitación del productor Juan Osorio y hasta ya mostró el radical cambio de 'look' que se tuvo que hacer para ser parte de la novela El amor invencible que está por arrancar grabaciones, donde ella será villana y tendrá de protagonistas a Angelique Boyer y Danilo Carrera.

Pero por si fuera poco, ahora el periodista Álex Kaffie sacó a la luz que además de este proyecto, la actriz de 45 años estaría debajo de uno de los personajes de la nueva temporada del reality ¿Quién es la máscara?. Así lo informó a través de la columna que escribe en El Heraldo de México: "Marlene Favela es una de las enmascaradas en ¿Quién es la Máscara? ", reportó sin dar detalles de qué enmascarada sería Favela.

Fuente: Tribuna