De mal en peor: Importante marca le dice 'adiós' a Kanye West tras comentarios polémicos

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Desde hace unos días, el rapero Kanye West ha estado envuelto en polémica, en especial cuando el pasado 3 de octubre fue parte de la Fashion Week en París, evento que además de ser internacionalmente visto, él aprovechó para llamar la atención usando una camiseta donde se leía la frase "White lives Matters", misma que fue una burla al movimiento 'Black Lives Matters' que cobró relevancia luego del asesinato de George Floyd.

En ese sentido, Ye como ahora se hace llamar, resaltó a través de las redes sociales que "todo el mundo sabe que Black Lives Matter fue una estafa. Se acabó, de nada", frase que siguió con la polémica en su contra, al tiempo que ocasionó no solo que la familia de Floyd pensara en demandarlo, sino que además activistas, personalidades de la farándula y hasta marcas calificaran al exesposo de Kim Kardashian como una persona antisemita.

Imagen: Twitter

Aunque éste ha asegurado que está pasando por un mal momento y que incluso tiene que ver con que sigue enamorado de su exesposa, los comentarios que lanzó no fueron bien recibidos por marcas con las que West tenía convenios, entre ellos Adidas que anunció que, a partir de ahora ya no habría relación alguna debido a que el cantante vista al odio, mensaje que ellos no quieren proyectar.

"Tras un estudio en profundidad, la sociedad tomó la decisión de poner fin inmediatamente a la colaboración con Ye. Adidas no tolera el antisemitismo ni cualquier otra forma de discurso de odio", dijo la empresa a través de un comunicado.

Foto: Twitter

La empresa de origen alemán había manifestado que analizaría si la colaboración seguiría en pie o bien, si ya no tenía motivos para seguir al mercado, por lo cual la línea denominada 'Yeezy' sale de manera inmediata generando un efecto negativo que oscila entre los 250 millones de euros. Además, la misiva remarca que los pagos que Kanye West estaba recibiendo también estaban suspendidos de manera inmediata.

"(Adidas es) el único propietario de todos los derechos de diseño de los productos existentes", asevera el documento.

Hasta ahora, Kanye West no ha expresado alguna postura luego de revelarse este cese de contacto, lo cual cobró más relevancia cuando el artista destaco que la muerte de George Floyd ocurrida el 25 de mayo del 2020 no fue por la rodilla del oficial puesta en su cuello causándole asfixia, sino que estaba más relacionada al consumo de drogas, lo cual quedó confirmado en la necropsia practicada al sujeto en cuestión.

Fuente: Tribuna