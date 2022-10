El mundo artístico, de luto: Tras una semana desaparecido, hallan muerto a querido creador

Comparta este artículo

Puebla, México.- El mundo artístico de México está de luto, pues el pasado martes trascendió que un querido creador de pinturas, esculturas y demás expresiones artísticas, fue hallado sin vida en inmediaciones de la ciudad de Puebla, en el estado del mismo nombre. Cabe destacar que el artista estuvo desaparecido durante una semana, y que sus familiares y seres queridos se movilizaron para dar con él, mas no obtuvieron resultados positivos.

Se trata del sensible fallecimiento del destacado artista plástico Samuel MacNaught Barbizani, quien tenía 53 años de edad y era originario de Puebla. De acuerdo con medios locales, el cuerpo del creador fue encontrado en la habitación de un motel en la capital poblada, no obstante, autoridades aún no han dado información sobre las causas de su lamentable fallecimiento, el cual ha conmocionado a la comunidad artística en México.

En la imagen, el artista Samuel MacNaught (Q.E.P.D.). Foto: Internet

Cabe recordar que Samuel MacNaught fue reportado como desaparecido hace poco más de una semana ante la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares. Si bien la ficha de búsqueda tenía sus características físicas, como altura, tonalidad de tez y complexión, no brindó información sobre las últimas prendas que este tenía el último día que sus familiares tuvieron contacto con este.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Ficha de búsqueda de Samuel MacNaught. Foto: Internet

Samuel MacNaught Barbizani se definía como un artista multidisciplinario, debido a que trabajó en el dibujo, la pintura, la escultura y el grabado, entre otras manifestaciones artísticas. El creador señalaba que si bien la obra artística se vende, ese no es su único fin, "sino el plasmar preocupaciones, pensamientos y la filosofía del artista, es en sí algo muy personal". A la fecha de publicación de esta nota, tampoco hay información sobre si habrían responsables por este deceso.

