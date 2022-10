(FOTO) Alerta en la farándula: Hijo de afamado cantante es atropellada por un camión

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Recientemente, el mundo de la farándula estadounidense se alertó después de que una estrella de televisión, quien también es hijo de un afamado cantante, reveló que había sido atropellado por un camión, a través de su cuenta de Instagram. Como muestra, el famoso compartió una fotografía de sí mismo en la sala de un hospital, a donde habría sido trasladado luego del incidente.

Se trata de Sean Stewart, quien es el hijo mayor del cantante Rod Stewart. El afectado también es conocido por ser la estrella de algunos reality show estadounidenses, tal es el caso de Los hijos de Hollywood, donde participó en el año 2017, también se le vio en The Hills: Nuevos comienzos, en el 2021, pero no se le vio solo, ya que, en ese entonces estuvo acompañado por su entonces pareja, Audrina Patridge.

De acuerdo con información compartida por la estrella de televisión, todo ocurrió durante la jornada del pasado lunes, 24 de octubre, cuando éste se encontraba cruzando una calle. Según lo dicho por Sean, el conductor del vehículo habría sido el culpable del siniestro, ya que el hijo del interprete de Have You Ever Seen the Rain se aseguro de que el semáforo estuviera en rojo cuando intentó dirigirse al otro lado de la acera. Aún así no logró salvarse de ser arrollado.

Fui atropellado por un camión cuando el semáforo estaba en rojo", señaló en redes sociales

Aunque Sean no ha dado más reportes sobre su estado de salud, es posible que las lesiones que sufrió no hayan sido severas, ya que, en el único retrato que el hombre, de 42 años, compartió, se le puede ver con un collarín y una bata de hospital, así como su rostro aparece cubierto con un cubrebocas. Según información del medio estadounidense, Page Six, el manager del cantante de Have I Told You Lately That I Love You, no ha respondido ninguna llamada o mensaje con respecto a lo ocurrido.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Sean llama la atención de la prensa por un hecho no tiene que ver con su carrera artística, ya que, el 24 de diciembre del 2019 tanto él como su padre, Rod Stewart, fueron declarados culpables de agresión por una pelea con los miembros de seguridad de un hotel, aunque no fueron enviados a prisión, tampoco tuvieron que pagar alguna multa.

