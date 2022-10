Luto en 'Hoy': Tras perder a un bebé, conductora de Televisa sufre otra muerte y sale del aire

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se reportó que una famosa conductora del programa Hoy, quien lleva casi 30 años trabajando para Televisa, se encuentra de luto y sufriendo una dura pérdida luego de que hace décadas sufriera la muerte de su recién nacido. Se trata de Martha Figueroa, ya que existe información de que su exesposo Luis Carlos Tovar murió durante el día de ayer lunes 24 de octubre por causas que aún se desconocen.

El encargado de filtrar esta devastadora noticia fue el youtuber de espectáculos Alejandro Zúñiga, quien describió a Luis como un hombre respetuoso y divertido: "Hace unas horas, lamentablemente perdió la vida quien fuera esposo de Martha Figueroa y papá de su hijo Alex", señaló. Aunque la reconocida periodista no ha confirmado el fallecimiento y además tiene días sin acudir a trabajar al foro, en las redes del matutino de Televisa ya compartieron la lamentable información:

Reportan muerte de Luis Carlos Tovar... Esto es lo que sabemos sobre el fallecimiento del exesposo de Martha Figueroa, una de nuestras queridas colaboradoras", reportaron en Hoy.

Mediante su canal de YouTube, Alejandro señaló que no tenía aún las causas de la muerte del exesposo de Martha, pero sí señaló que Tovar era muy joven: "Nos enteramos de que lamentablemente perdió la vida no sé qué fue lo que pasó, no sé si estaba enfermo o no sé qué pasó". Los televidentes del Canal de Las Estrellas quedaron consternados con esta noticia pues se sabe que la conductora de 56 años tenía una excelente relación el padre de su hijo Álex.

El periodista de espectáculos señaló que los restos del exesposo de Martha, quien perdió a su primer bebé y esto provocó un fuerte dolor en su alma, será velado en una funeraria de Tlalpan en la CDMX: "Era un señor como muy serio, pero al mismo tiempo muy respetuoso y divertido", añadió Zúñiga. Se sabe que durante años Luis Carlos trabajó como ingeniero de sonido de artistas como Menudo, Luis Miguel y Joaquín Sabina.

Martha Figueroa y su hijo

Hace unos años la también exconductora del programa Ventaneando en TV Azteca declaró que aunque llevaba mucho tiempo separada de Luis Carlos tenían una excelente relación y dijo que toda la vida lo consideraría como parte de su familia: "Nos llevamos bien, digo, 'ay, me cae muy bien', y luego ya al ratito digo, 'no, ya me acordé, cada uno en su casa y Dios en la de todos, muy bien', pero sí creo que seguimos siendo familia, hasta el hasta el fin de los tiempos, somos familia por Alex".

'La Figuerolas' contó en una entrevista con Mara Patricia Castañeda que se casó con el padre de su hijo cuando era muy joven y él le llevaba al menos 14 años de edad. De hecho la colaboradora de Hoy reconoció que la diferencia de edades fue una de las principales causas de su divorcio de Luis Carlos, quien ya había estado casado y hasta ya tenía otros dos hijos. Su matrimonio duró al menos 12 años.

Fuente: Tribuna