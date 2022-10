Luto en la TV: Actor pierde la vida trágicamente; revelan cómo fueron sus últimas semanas

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La mañana del pasado lunes, 24 de octubre, el mundo de la farándula norteamericana se vistió de luto después de que una de sus estrellas más queridas perdiera la vida de manera trágica. Aunque las circunstancias en las que falleció aún no están del todo claras, algunas fuentes ya comenzaron a acercarse a los medios de comunicación para contar que, las semanas previas a su partida, el histrión no se encontraba bien de salud.

Se trata de Leslie Jordan, actor de 67 años que fue principalmente conocido por sus participaciones en series de renombre como Will & Grace, The Cool Kids, Call me Kat y American Horror Story; mientras que las nuevas generaciones se acercaron al artista gracias a los divertidos videos que publicaba en su cuenta oficial de Instagram, mismos que ganaron gran popularidad durante la pandemia por Covid-19, de hecho, su fama en las redes sociales fue tal que llegó a obtener la cantidad de seis millones de seguidores en la aplicación de la cámara multicolor.

Fotografía de Leslie Jordan

De acuerdo con información de TMZ, alrededor de las 9:00 horas del día de ayer, Jordan se encontraba conduciendo en las calles de Hollywood, en California, Estados Unidos, cuando, de manera repentina, perdió el control de su auto, mismo que terminó estrellado en la parte lateral de un edificio. Se dice que Leslie habría perdido la vida en el acto, aunque se desconoce sí pereció por el impacto o por una urgencia médica que, se cree, manifestó mientras conducía.

Este martes, 25 de octubre, el mismo medio reveló en exclusiva que previo a su fallecimiento Leslie había tenido dificultades para respirar, hecho que se manifestó tres semanas atrás. Debido a esta situación, el actor había hecho una cita con su cardiólogo, a la que se supone tendría que acudir para la próxima semana. Por el momento, se estima que la razón por la que perdió el control del auto estaría relacionada precisamente con su dificultad para respirar.

Leslie Jordan tenía problemas para respirar

Según información del portal Page Six, por el momento se desconoce la causa oficial de muerte; sin embargo, el médico forense de Los Ángeles, ya se encuentra investigando qué fue lo que ocurrió con Jordan en el momento del siniestro. Mientras tanto, varios famosos manifestaron su dolor por la pérdida de Leslie, entre ellos se puede mencionar a Alec Baldwin, Dolly Parton y hasta a Mauricio Martínez, quien es un cantante y actor mexicano.

Fuentes: Tribuna