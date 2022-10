Salió del clóset: Tras 22 años, Andrea Legarreta confirma abandono de Erik Rubín y salida de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora Andrea Legarreta, quien lleva 33 años en Televisa y más de 20 en el programa Hoy, habla de los escándalos de su esposo Erik Rubín y si volvería a hacer telenovelas. Tras revelar que ya en el pasado había renunciado unas cuantas veces al matutino de Las Estrellas ya sea por diferencia con productores o por razones personales, Andrea se pronunció al respecto sobre sus próximos proyectos.

En su encuentro con reporteros, a Legarreta le preguntaron sobre la vez que a su esposo desde hace 22 años, Erik Rubín, se le veían muy marcados sus atributos con un pantalón blanco en el escenario y cómo toma acercamientos del exTimbiriche con otros colegas como con Apio Quijano en los 90's Pop Tour: "Me causan gracia y luego la reacción de la gente. Una vez unos compañeros me dijeron: 'si fuera gay, ¿lo apoyarías?' y yo: 'pues sí, ya qué ¿no?' pero sí te puedo decir que no lo es", comentó.

Erik Rubín se besó con Apio Quijano

Y agregó al rumor de que Erik le habría sido infiel con un hombre, aclarando: "Es puro relajo, nos conocemos de años y en el escenario pasan muchas cosas". Por otro lado, tras revelar que el matutino Hoy continuará con la misma producción y conductores para el 2023, fue cuestionada sobre si volvería a las telenovelas pues antes de ser conductora, Andrea protagonizó ¡Vivan los Niños! y participó en otros melodramas como Baila Conmigo.

Erik Rubín y Andrea Legarreta

"La última que hice que fui protagonista fue Vivan los niños, que era la 'maestra Lupita', a la fecha tengo unos fans de este tamaño (altos), y ya mis niños de ahí se están empezando a casar. Después hice algunas actuaciones especiales. No sé si telenovela, la verdad es que con los años he disfrutado mucho estar con mis niñas, poder acompañarlas, poder estar presente, y el programa a mí me da la facilidad de poder hacer otros proyectos, trabajar, ser la imagen de algunas marcas, estar con mis niñas, apoyarlas, acompañarlas, aconsejarlas", contó.

Y sobre su esposo Erik Rubín, confirmó que suele separarse de ella por largas temporadas pero solo por motivos de trabajo: "Erik viaja muchísimo, está mucho tiempo en gira o está metido en el estudio, y para mi estar presente es muy importante", declaró. Finalmente, la conductora de televisión dejó abierta la posibilidad para hacer otro tipo de proyectos: "Hice una peli hace relativamente poco con Nina, la de Mamá se fue de viaje […] estuvo bien padre, y al final bien lindos querían que estuviera y se acomodaron un poco mis horarios, y estaba trabajando con mi niña. No es que no me den ganas, me gustaría probar otras cosas", concluyó.

Fuente: Tribuna