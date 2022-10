Se desfiguró: Tras subir 30 kilos y debut en TV Azteca, actriz fracasa en Televisa y sale del aire

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien hace unos años hizo su debut en TV Azteca luego de haber perdido su contrato de exclusividad en Televisa, recibió un duro golpe pues reportaron que su telenovela más famosa saldría del aire debido a que fue un fracaso y registró muy poco rating. Se trata de Angélica Vale, quien lleva 4 años retirada de la actuación pero su melodrama Soñadoras está siendo retransmitido por el Canal Tlnovelas.

La también cantante y conductora debutó en la empresa de San Ángel en 1975 cuando era una bebé con una participación especial en la novela El milagro de vivir y más adelante se unió a grandes producciones como La fea más bella, Las vías del amor, El privilegio de mandar, La Parodia, entre otros. Sin embargo, su última novela fue Y mañana será otro día (2018), la cual habría sido todo un fracaso.

Después de este descalabro, tanto Angélica como su madre Angélica María dejaron de ser exclusivas de Televisa y luego ambas hicieron su debut en la empresa del Ajusco a través de entrevistas y visitas al foro del programa Ventaneando con Pati Chapoy. De hecho en una entrevista con esta emisión de espectáculos ella habló de su aumento de peso y es que subió 30 kilos luego de tener problemas hormonales:

No podía bajar de peso dejando de comer algo que no me había comido, porque no había engordado por haberme comido algo, o mucho... fue un cambio hormonal", dijo hace años.