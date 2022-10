Se divorció: Tras acabar en silla de ruedas y dejar Televisa, villana se une a 'VLA' y hunde a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una villana de las telenovelas, quien cuenta con más de 47 años de carrera en Televisa y hasta fue vetada por haberse ido a trabajar a TV Azteca, dio un duro golpe al rating del programa Hoy debido a que este martes se reintegró al elenco del matutino Venga la Alegría. Se trata de Rocío Banquells, quien saltó a la fama luego de participar en melodramas como Los ricos también lloran, Bianca Vidal, La Fiera, entre otros.

Sin embargo, durante 8 años (de 1996 a 2004) fue congelada de la empresa de San Ángel porque los ejecutivos no le perdonaron que se fuera a trabajar a la televisora del Ajusco. Protagonizó la telenovela Te dejaré de amar en el Canal Azteca Uno y no regresó a actuar a Televisa hasta 2008 cuando realizó Pasión y luego le siguieron Cuidado con el ángel, Cuando me enamoro, Corazón indomable y Un camino hacia el destino.

Sin embargo, su último melodrama fue hace un par de años cuando actuó en La mexicana y el güero pues luego optó por dedicarse a su carrera en la música y además incursionó en la política. Asimismo, la cantante pudo acudir varias veces como invitada especial al foro del matutino de Las Estrellas. Lastimosamente la vida de Rocío no siempre ha sido miel sobre hojuelas y como se recordará, vivió un tormentoso divorcio hace varias décadas.

Además de que la acusaron de fraude y estuvo a punto de ir a la cárcel, la intérprete de 64 años quedó en silla de ruedas durante un año debido a que la descalcificación en sus huesos le trajeron problemas para caminar y hasta ponerse de pie: "El dolor físico era tan fuerte que me hizo ser paralítica, no poderte parar, caminar... si tenía que caminar de aquí a la cámara tenía que pensarlo dos veces", declaró 'La Banquells' hace unos años.

Luego de no haber acudido a trabajar al foro de VLA la mañana de ayer lunes, este 25 de octubre la media hermana de Sylvia Pasquel se reincorporó en el programa y causó sensación, pues como se sabe ella forma parte del panel de jueces del reality ¡Quiero Cantar!. Rocío había estado ausente en el programa y su lugar fue ocupado por Curvy Zelma pero esta mañana se reintegró al proyecto que busca hacerle la competencia al reality de Televisa Las Estrellas Bailan en Hoy.

