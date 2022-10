Tragedia en TV Azteca: Kristal Silva llega de luto a 'VLA' y acaba ahogada en llanto en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Kristal Silva, quien tiene casi 4 años en las filas de TV Azteca, conmovió a miles de televidentes del canal debido a que llegó de luto al programa Venga la Alegría y no pudo evitar romper en llanto en plena transmisión en vivo debido a su devastadora pérdida. Resulta que la exreina de belleza le dedicó su presentación en ¡Quiero Cantar! a su fallecida abuela, quien perdió la vida meses atrás.

La guapísima mujer originaria del estado de Tamaulipas tuvo el gran reto de interpretar la canción En cambio no de Laura Pausini y desde los ensayos se dejó ver muy conmovida con la letra, pues le recordaba la partida de su abuelita. Silva explicó ante las cámaras del matutino de Azteca Uno, competencia directa de Hoy, que pondría toda su energía en este performance pues los jueces la habían estado criticando mucho debido a un bajo rendimiento:

Tengo que empezar con un reto muy grande, es una canción que le voy a dedicar a mi abuela y va ser mi salvación", expresó.

Muere abuelita de Kristal Silva

Desde los ensayos, la conductora tamaulipeca de 30 años le envió un mensaje a la señora: "Abuelita, la extraño demasiado, usted sabe cuánto me encanta hacer esto, se lo dedico hasta el cielo, lo hago con todo el corazón". Pero esta mañana de martes cuando ya estaba en el escenario de ¡Quiero Cantar!, también acabó ahogada en llanto y apenas pudo interpretar el tema antes mencionado pues las lágrimas no dejaban de correr por su rostro.

De hecho Kristal desafinó en varias ocasiones, sin embargo, manifestó que no le importaba que las calificaciones estuvieran bajas pues lo más importante es que su interpretación iba dirigida hasta el cielo: "Se fue hace 5 meses y aún no puedo con el dolor, abuelita esta canción es dedicada para ti, lo hice para ella", expresó. Además, habló del duro momento que vive luego de la partida de su abuela, pues asegura que nada la consuela.

Ha sido mi primera persona que se va al cielo y no encuentro consuelo, me duele el corazón, no encuentro consuelo", relató con la voz entre cortada.

Además, la también modelo platicó que ella no pudo ir a Tamaulipas para despedirse de su abuela y comentó que será un duro golpe regresar a su estado natal para las fiestas decembrinas y ya no volverla a ver: "No entiendo cómo va ser ese momento cuando regrese a Tamaulipas y no esté ahí, no escucharla, pero bueno, es parte de la vida". Tanto Laura G como Pati Borghetti y otros miembros de VLA casi rompieron en llanto al escuchar la tristeza que tenía su compañera.

Hay que valorar a las personas que tenemos ahorita, hay que abrazarlos, besarlos, decirles que los queremos porque la vida se va", dijo ahogada en llanto.

"Es conmovedor obviamente cuando un amigo sufre, alguien que quieres, también (duele)", relató el conductor argentino a punto de llorar. Cabe resaltar que muchísimos televidentes de Venga la Alegría se mostraron en contra del número de Kristal pues les jueces le dieron muy buenas calificaciones y consideran que no calificaron su canto y que la beneficiaron solamente porque "dio lástima" en el escenario de ¡Quiero Cantar!.

Fuente: Tribuna y YouTube Venga la Alegría