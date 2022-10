Tras polémicos comentarios cantante pierde acuerdos millonarios y ¿termina en la quiebra?

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Muchos famosos han mencionado en más de una ocasión cuan cambiante puede resultar la industria del espectáculo, ya que, algunas veces puedes estar arriba, pero de un momento a otro puedes estar abajo. Esto último puede ocurrir por diversas razones, ya sea por falta de oportunidades en el medio o por la cultura de la 'cancelación', este hecho se puede suscitar por un comentario desafortunado o por, deliberadamente, decir cosas negativas que pueden afectar a toda una comunidad.

Tal es el caso del rapero Ye, anteriormente conocido como Kanye West, quien desde principios de octubre se encuentra en el ojo del huracán por hacer comentarios antisemitas. Según algunos informes todo comenzó con publicaciones en Instagram donde insinuó que las personas de dicha religión controlaban los medios de comunicación. Tras ello, el exesposo de Kim Kardashian fue expulsado de la red social de la cámara multicolor.

Fotografía de Kanye West

Ye intentó buscar refugio en Twitter desde donde le reclamó a Mark Zuckerberg por eliminar su perfil en la red social de Metaverso y aunque, todo parecía indicar que las cosas terminarían ahí, el también diseñador de modas volvió a causar polémica tras mencionar que quería hacer una muerte con tres judíos, motivo por el que se ganó la expulsión de la aplicación del ave azul. Desde entonces Kanye ha aparecido en diversos programas y podcast donde declara que no se retractará de lo anteriormente mencionado e incluso llegó a afirmar que la ola de cancelación que estaba recibiendo únicamente probaba su punto sobre la presunta manipulación mediática proveniente de dicha comunidad.

A raíz de esta situación, West perdió su acuerdo con la casa de modas española, Balenciaga, así como también obtuvo el repudio de la editora de Vogue, Anna Wintour. Recién el día de ayer se hizo público que su nueva abogada, Camille Vasquez (quien fue representante de Johnny Depp en su pleito legal con Amber Heard) también lo abandonó, luego de una semana de haber sido contratada, afirmando que no trabajaría con una persona antisemita.

Kanye West perdió su contrato con Adidas

Lo único que aún le quedaría a Kanye eran sus acuerdos con Adidas. Parece ser que West se sentía sumamente seguro de su relación con la empresa deportiva, ya que, a principios de este mes declaró en el podcast Drink Champs que, básicamente, podría continuar con el tema y la compañía no lo abandonaría: "Puedo decir cosas antisemitas y Adidas no puede dejarme"; sin embargo, esto no resultó así ya que esta mañana del martes, 25 de octubre, el gigante Alemán le dio la espalda al rapero.

De acuerdo con información de la revista Forbes, esto significó un duro golpe económico para Kanye, ya que, tras perder sus tratos con Adidas, éste dejaría de ser multimillonario, lo que disminuiría el estatus que ya había obtenido. Y es que, la empresa atlética representaba 1,5 millones mil millones de dólares del patrimonio neto de West, lo que significa que ahora tendrá una fortuna de 400 millones, esto no significa que estará en la quiebra, pero si significaría una importante pérdida.

Fuentes: Tribuna