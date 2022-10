Venció al cáncer: Tras 27 años retirada de Televisa, protagonista traiciona a Chapoy y llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien tiene 42 años en Televisa y 27 sin hacer una telenovela en la televisora por haberse retirado, se une al elenco del programa Hoy. Se trata de Yuri, quien luego de dar varias exclusivas a TV Azteca a programas como Venga la Alegría y Ventaneando de Pati Chapoy, ahora vuelve a San Ángel y se integra al panel de jueces del reality de baile Las Estrellas Bailan en Hoy junto a Ema Pulido, Latin Lover, Andrea Legarreta y la conductora Galilea Montijo.

Como se recordará, la veracruzana de 58 años empezó su carrera en los años 80 y participó en melodramas de Televisa como Colorina, Verónica y ¡Vivan los Niños!, además de que protagonizó Volver a empezar con Chayanne y Guillermo García Cantú. Desde hace 27 años que la cantante ya no hace telenovelas y en su lugar se ha dedicado a participar en programas como La Voz y ¿Quién es la máscara?, donde actualmente es investigadora.

Yuri tuvo su etapa en las telenovelas

Tras confesar que le detectaron el cáncer cuando la estaban operando de la vesícula hace unos años, por lo que el doctor aseguró que fue una "operación de salvación" y que después de eso cambió su vida, ahora Yuri se integra al matutino Hoy. Aunque ha estado en el ojo del huracán por sus comentarios sobre la comunidad LGBTQ+, motivo por el cual ha sido acusada de ser homofóbica, ella ha insistido que no lo es y que no tendría porqué pedir disculpas si su intención no fue ofender.

Tras aparecer en varias emisiones del Ajusco y contar que tras padecer Covid-19 le quedó una secuela llamada disautonomía que la hizo pensar en la muerte, la intérprete de Maldita primavera se presentó este martes 25 de octubre en el foro del programa Hoy y causó furor como juez invitada. La artista le dio su opinión a todos los participantes del reality Las Estrellas Bailan en Hoy, el cual actualmente tiene su edición 'Campeón de Campeones'.

Instagram @programahoy

Yuri se dijo muy emocionada de estar en la competencia de Venga la Alegría y aseguró que quería ir diario a la emisión matutina para poder ver a todos los famosos destacar y sacar sus mejores pasos en la pista de baile: "Nuestra juez invitada @OficialYuri quiere venir diario a disfrutar de #LasEstrellasBailanEnHoy #CampeónDeCampeones", escribieron en la cuenta oficial de Twitter del programa Hoy, por lo que seguramente la cantante volverá muy pronto.

Fuente: Tribuna