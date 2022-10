Verónica Castro ya prepara demanda tras ser señalada de presunto acoso a menores de edad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos días, Verónica Castro habló de las acusaciones hechas por Tiara, una joven que pertenecía a un grupo de seguidoras con la que se comunicaba frecuentemente, quien aseguró que la primera actriz acosó a sus fans al tocar temas íntimos a lo largo de diferentes videollamadas. Sin embargo, Castro se defendió y aseguró que dichos señalamientos son falsos y además, le "dan asco" y le parecen "de terror".

Asimismo, este martes se supo que Verónica decidió tomar acciones legales por estos fuertes señalamientos. A través de las redes sociales, la firma de abogados Schütte y Delsol Gojon, quien representó a Ainara Suárez, joven que acusó a la youtuber YosStop por posesión de material inapropiado, anunció que sus servicios fueron contratados por la famosa presentadora y actriz.

"En representación de @vrocastroficial, este equipo de abogados emitimos el siguiente comunicado", se pudo leer en un tuit junto al documento en que se indica que la artista de 70 años de edad habría sido víctima de daño moral, violencia digital y mediática.

La señora Castro no cometió delito alguno y cuenta con nuestra asesoría jurídica para defenderla de estas falsas acusaciones así como para ejercer las acciones legales que, en cambio, sí le asisten a ella", dice parte del documento difundido.

Fue el pasado 3 de octubre cuando los presentadores Jorge Carbajal y Felipe Cruz 'El Filip' señalaron a través del canal de YouTube En Shock. que Vero supuestamente invitó a jóvenes a su casa en Acapulco y habló con ellas de temas subidos de tono, siendo que ellas tenían menos de 18 años. Ante estos comentarios, el equipo de abogados indicó:

La información falsamente difundida y manipulada afecta también los derechos de adolescentes menores de edad. Verónica Castro les reitera su apoyo, y agradece las expresiones de afecto y solidaridad que ha recibido tanto de ellas como de sus familias".

Conjuntamente, los defensores legales de Castro indicaron que existe la posibilidad de que la adolescente que acusó a la estrella de la televisión hubiera sido aconsejada para realizar dichas declaraciones. "Esperamos que la adolescente que realizó amenazas contra otras menores de edad y que seguramente fue manipulada por dichos intereses ajenos, dé a conocer la verdad detrás de estos hechos en el momento procesal oportuno".

Cabe añadir que la propia Verónica Castro también compartió el mismo mensaje en sus redes sociales. Destacando que el error más grande de la artista habría sido "pecar de ingenuidad al confiar en que no habría dentro de este grupo de seguidoras que le expresaban afecto y admiración, ninguna agenda oculta para hacerle daño".







Esta acción surge después de que la madre de Cristian Castro anunciara su retiro temporal de Twitter hasta que Jorge Carbajal y Gustavo Adolfo Infante le ofrecieran disculpas, pero el comunicado que difundió las acusaciones por supuesto acoso, pero Infante se negó a esta solicitud: "En ocasiones hablo de más, que tengo la boca muy grande y luego digo cosas fuera de lugar, pero en esta ocasión no tengo por qué tomar una responsabilidad que no me corresponde".

