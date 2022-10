"A mi boda no fue ningún RBD": Dulce María revela por qué no fue al enlace de Maite Perroni

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La boda de Maite Perroni y del productor de televisión Andrés Tovar, trajo consigo no solo deseos positivos con respecto a la nueva etapa que está viviendo la actriz, sino también el reencuentro de los integrantes del exitoso grupo RBD. Sin embargo, la polémica se hizo presente por la ausencia de Alfonso Herrera y Dulce María debido a que se especulaba que la novia no los había invitado a tan importante festejo.

Ante estos rumores de un posible distanciamiento, fue Christian Chávez quien rompió el silencio. Unos días después de la ceremonia que celebró este mes de octubre, el intérprete dijo a medios de comunicación que los actores sí habían sido invitados a la reunión: "Hay muchas especulaciones ¿no?. Creo que los dos hablaron con Maite, así que la verdad es que estaba cañón que todos pudiéramos estar ahí".

Ahora es Dulce María quien habló al respecto y reveló el verdadero motivo por el que no asistió al gran día de Maite: "La verdad me hubiera gustado mucho estar ahí, le mandé varios mensajitos, quería estar pero justamente desde antes de septiembre había estado grabando música y ese fin de semana tuve que grabar. Entre semana hago talleres con mi dirección actoral y lo de la música lo hago los fines de semana".

Además, la famosa agregó que desde hace semanas se encuentra preparando su regreso a la televisión para estelarizar el melodrama Primero Tú de la mano de Televisa, que además contará con diversos temas musicales, algunos interpretados por ella, y otros por David Zepeda, quien en la trama lidera una banda musical.

De esta manera, la cantante expresó que le hubiera gustado mucho poder asistir al enlace matrimonial, pero sus buenos deseos estuvieron con ella: "Me hubiera gustado mucho verla de novia, pero se veía hermosa y de corazón estuve ahí. Le estuve mandando mucho amor". Aunque, explicó que algunas cosas no dependen de ellos para verse pues, incluso, recordó que a su boda no estuvieron presentes sus compañeros.

En mi caso, a mi boda no fue ninguno, entonces a veces tienes ganas de estar y por trabajo o por diferentes circunstancias no puedes estar, siempre va a ser así porque la gente va a querer verte pegado y sería muy bonito, quisiéramos vernos más pero no fue posible", detalló.

Sobre las especulaciones y rumores de una mala relación con Maite Perroni y el resto, Dulce María resaltó que sí se llegan a acostumbrar a estos y no ponen demasiada atención a las habladurías porque además, dijo, son temas que se salen de sus manos.

Fuente: Tribuna