Actor de 'Friends' confiesa amorío con actriz mientras su esposo, un rockero, estaba desmayado a su lado

Los Ángeles, California.- Unos días han pasado desde que el reconocido y querido actor Matthew Perry lanzó a la venta el libro titulado 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing', en donde expone cómo fue lidiar con las adicciones, al tiempo que varias enfermedades lo llevaron al borde de la muerte; sin embargo, en medio de todas esas declaraciones, ha dado una en donde reconoce haber tenido un amorío con una actriz que en aquel entonces, era la esposa del reconocido rockero Eddie Van Halen.

El actor que durante la década de los 90 e inicios de los 2000 ganó fama tras su participación en la serie de comedia Friends, expone en su obra que mientras formaba parte del proyecto Sydney, tuvo que compartir créditos con la actriz Valerie Bertinelli de quien en la serie era su hermana pero tras bambalinas él no podía evitar sentir una atracción hacia ella aún sin importarle que estuviera casada con uno de los guitarristas más reconocidos a nivel internacional.

"Me enamoré locamente de Valerie Bertinelli, quien claramente estaba en un matrimonio problemático. Mi enamoramiento estaba aplastando; no solo estaba fuera de mi alcance, sino que también estaba casada con una de las estrellas de rock más famosas del planeta, Eddie Van Halen",escribió.

Aunque Perry estaba consciente sobre el matrimonio de la actriz, confesó que mientras estaban en la casa de la pareja, el guitarrista no pudo evitar abusar del alcohol al grado de desmayarse inconsciente en la sala donde los tres compartían un momento agradable. En lugar de haber apoyado al rockero quien había ingerido mucho alcohol, optó por hacer un movimiento que lo llevaría a besar a Bertinelli quien aparentemente correspondía a la atracción que el histrión sentía.

"¡Esta era mi oportunidad! Si crees que en realidad no tuve una oportunidad en el infierno, estarías equivocado, querido lector: Valerie y yo tuvimos una larga y elaborada sesión de besos. Estaba sucediendo, tal vez ella sentía lo mismo que yo", dice el libro.

Aunque se trató solo de un momento pasajero, el actor recuerda que semanas después de este evento la serie fue cancelada y él no pudo evitar sentir alivio, pues ya no tendría que ver a a Valerie Bertinelli. Sin embargo, también explica cuál fue la razón para abandonar un proyecto, el cual salió al aire hace un par de años y hasta llevó a que la Academia la considerara para un Oscar.

Se trata de la cinta Don't Look Up que produjo la plataforma Netflix en donde Matthew Perry estaba considerado como parte del elenco; sin embargo, tuvo que ausentarse debido a que se sometió a una cirugía donde su corazón se detuvo por cinco minutos, evento que de on haber sido controlado por los doctores, lo habría llevado a perder la vida. Fue en este evento donde 'Chandler' como se le conoce a su personaje, había afirmado que por un consumo de opioides fue que su intestino explotó y ello casi le cuesta la vida.

"Me dieron la inyección a las once de la mañana. Me desperté 11 horas después en otro hospital. Aparentemente, el propofol había detenido mi corazón. Por cinco minutos".

En esta cinta de Netflix, Perry ya había grabado una escena con el actor Jonah Hill donde interpretaba a un periodista republicano; sin embargo, debido a l intervención que a su vez derivó en una larga estadía en Suiza como parte de su rehabilitación fue que ya no pudo retornar al set de grabación y por ende, dejaba el proyecto de manera permanente. "Me dijeron que un tipo suizo fornido realmente no quería que el tipo de 'Friends' muriera en su mesa y me hizo resucitación cardiopulmonar durante los cinco minutos completos, golpeando y golpeando mi pecho", recordó el actor.

