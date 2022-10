Adiós Chapoy: Tras quedar en silla de ruedas y subir 17 kilos, villana de Televisa vuelve a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una polémica villana de las telenovelas, quien hace casi una década acabó en silla de ruedas y hasta subió 17 kilos por problemas de salud, fue captada de regreso en los pasillos de Televisa y accedió a hablar en exclusiva con reporteros del programa Hoy. Se trata de Sabine Moussier, quien meses atrás desató sospechas de unirse a TV Azteca pues se le vio muy unida a la periodista Pati Chapoy.

La actriz mexicana-alemana hizo su debut en la televisora de San Ángel desde 1996 actuando en Morir dos veces y Luz Clarita. Posteriormente se sumó a producciones como El Privilegio de Amar, La Madrastra, Mi Pecado, Las tontas no van al cielo y Que te perdone Dios, pero sin duda alguna el proyecto que marcó su carrera fue el melodrama Abismo de Pasión donde dio vida a la implacable villana 'Carmina Bouvier'.

Desafortunadamente luego de trabajar en esta producción de Angelli Nesma Sabine se tuvo que retirar de la actuación por un tiempo debido a que sufrió una terrible caída mientras grababa una escena en una alberca vacía y hasta estuvo en riesgo de no volver a caminar; pero por fortuna las cosas no pasaron a mayores y solo estuvo en silla de ruedas para recuperarse por completo.

Aunque Moussier se ha mantenido al aire en el Canal de Las Estrellas con otras novelas como Sueño de amor, Me declaro culpable y La mexicana y el güero, se sabe que en la actualidad ya no cuenta con contrato de exclusividad en Televisa y ya hasta ha aparecido en el programa Ventaneando con Pati Chapoy. De hecho luego de encontrarse con la periodista, ella misma reveló que estaba en pláticas para hacer algo en esta empresa pero nunca se concretó y volvió a San Ángel en el melodrama Corazón Guerrero.

Además actualmente la intérprete de 54 años ya se encuentra grabando la telenovela Perdona nuestros pecados al lado de Jorge Salinas, Érika Buenfil, Osvaldo de León, Emmanuel Palomares, César Évora, entre muchos otros. Durante la mañana de ayer martes 25 de octubre los reporteros de Hoy encontraron a Sabine en las instalaciones de San Ángel y aprovecharon para preguntarle cómo estaba de salud, pues hace poco otra vez presentó dificultades en la cadera.

Moussier comentó que prefiere dar vuelta a la página y no seguir recordando esa fuerte etapa de su vida que le trae tan malos recuerdos y mejor opta por enfocarse en el presente. Asimismo, la intérprete desmintió de una vez por todas que tenga una rivalidad con Geraldine Bazán luego de haber grabado el reality Secretos de Villanas y aseguró que por el contrario tiene una muy buena relación con su colega mexicana.

No entendí, el otro día llegaron (todos los reporteros' de que 'tú y Geraldine se pelearon' y yo ¡No!, no me pelee, con Geraldine no tuve absolutamente nada, nunca me peleé con ella, al contario nos llevamos bien", explicó.