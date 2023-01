Adiós 'Hoy': Divorciada y sin exclusividad en TV Azteca, actriz abandona Televisa por 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras dos divorcios y renunciar a su exclusividad en TV Azteca para irse a Televisa, una famosa actriz y cantante llega a Ventaneando con tremendas declaraciones. Se trata de Mariana Ochoa, quien hace poco estuvo en el elenco del programa Hoy, sin embargo, al no contar con exclusividad en San Ángel, puede aparecer en la competencia. La artista de 43 años, quien se dedicó a las telenovelas por unos años, ahora aparece en el programa de Pati Chapoy.

Como se recordará, la mexicana de 43 años hizo sus 'pininos' en la música muy joven con la agrupación OV7, sin embargo, su carrera no se ha limitado a la música sino también a la actuación. Mariana firmó contrato con el Ajusco y protagonizó telenovelas como La hija del jardinero, Top Models y Amor sin condiciones, sin embargo, optó por renunciar a ser talento exclusivo para poder irse a la televisora de San Ángel, la competencia.

Mariana Ochoa en el programa 'Hoy'

Ochoa ya ha estado varias veces en el programa Hoy, una temporada como jueza del reality Los Chiquillos de Hoy, además de que también ha actuado en el unitario Esta historia me suena, entre otros. La artista también ha provocado polémica por su vida personal. No solo tuvo un romance con Daniel Bisogno, sino que también se divorció en dos ocasiones, una de ellas por haberle sido infiel a su esposo. El engaño quedó evidenciado en unas fotografías publicadas en una revista.

Ahora, Mariana aparece en Ventaneando pues en medio de la gira que tiene con OV7, asistió al Festival de Cine de Morelia y habló primero sobre sus planes. Afirmando que está feliz con Mauricio Vaca, con quien tiene 4 años, contó que él sí se quiere casar pero han preferido darle tiempo para dar ese próximo paso: "Estoy feliz, ya tenemos 4 años, él se quiere casar, y me dicen mis amigas ‘¿y qué esperas?’, claro, es un ejemplo para los hijos, rehacer una familia, sus hijos son adolescentes, adultos".

Los míos son muy chiquitos, entonces hemos preferido como que conocernos mejor, darle tiempo al tiempo, que se conozcan, no hay prisa... en novia fugitiva, adiós", dijo.

Por otro lado, apesar de que Ari Borovoy no ha confirmado su participación en la bioserie que contará la historia de OV7, Mariana dejó entrever que aceptará formar parte del tan esperado proyecto. Aunque Borovoy adelantó que desea crear una "docu serie" donde más allá de su historia dentro del grupo pop, cuente cómo logró abrirse paso en la industria del entretenimiento como cabeza de la empresa Bobo Producciones, la también acriz explicó cómo va la bioserie en la que se espera participen todos los integrantes de OV7: "Todavía no hay fecha, estamos escribiendo los capítulos, llegar a la biblia fue muy complicado, la biblia se llama el libro principal".

Y agregó: "Y lo que pasa es que no es una historia, no es la serie de Alejandra Guzmán o de Pedro Infante, o de... aquí son 7 historias, y ahora entrelazarlas va a ser lo interesante", manifestó. La reportera luego insistió sobre el tema y si Ari ya dio su consentimiento, por lo que Mariana respondió: "Pues es que estamos esperando a que se den los libretos, o sea, no ha dicho que no, y como en algún momento lo dijo él mismo, todos nos hemos equivocado dentro del grupo".

Algunas cosas se han hecho más públicas que otras, pero es válido, creo que su posibilidad es muy valida y cuando vea que lo que se está contado es lo que es, va a decir 'sí es parte de mi historia y aquí está mi firma'", concluyó.

Momento a partir del minuto 27:59 del video:

Fuente: Tribuna