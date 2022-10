Adiós 'Hoy': Tras estar en la cárcel y bajar 13 kilos, actriz renuncia a Televisa y se une a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz y cantante, quien estuvo 15 años trabajando en Televisa y se fue a TV Azteca, aparece en el programa de Pati Chapoy. Se trata de Margarita 'La Diosa de la Cumbia', quien no solo estuvo en la cárcel, sino que también pasó por una dura depresión y bajó 13 kilos, transformando su figura. La artista colombiana, quien también había dado entrevistas al programa Hoy, ahora aparece en Ventaneando.

Como se recordará, Margarita debutó en la televisora de San Ángel hace más de una década al crear el tema musical de la telenovela La Fea Más Bella con Jorge Villamizar en el 2006. También cantó una canción para Corazón Indomable en 2013, alistó otro tema para Como dice el dicho en el 2015 y cantó Tú eres la razón con Los Fontana para Mi marido tiene más familia en el 2018. La colombiana también tuvo actuaciones especiales en Fuego en la Sangre y Corazón Indomable.

Captura de pantalla del Programa Hoy

Cabe mencionar que Margarita estuvo en la cárcel durante cuatro días al iniciar su carrera como solista luego de un fuerte conflicto con La Sonora Dinamita. Ella argumentó que la despidieron por embarazarse, sin embargo, el grupo aseguró que ella presuntamente estaba haciéndose fama a su costa porque los promotores que la contrataban usaban la frase "con más dinamita": "Ya con eso ya tuvieron para meterme a la cárcel cuatro días que parecieron cuatro siglos", dijo hace un tiempo.

En exclusiva para el programa Ventaneando de TV Azteca, Margarita se solidarizó con Los Tigres del Norte luego de recibir la noticia de la muerte de su madre en pleno concierto en Querétaro. Pese a la terrible noticia, la agrupación siguió tocando, por lo que la cantante contó que a diferencia de ellos, no hubiera podido continuar con su presentación: "Qué lindos, bueno, híjole, creo que a mí no me lo dirían hasta que acabara el concierto", compartió.

Y al ser cuestionada sobre algún momento difícil que haya vivido antes o después de sus presentaciones, confesó: "El papá de mi hijo llegando del baile lo encontré muerto, llegué a mi casa y ya estaba muerto hacia 8 horas, difícil", señaló. Finalmente, sobre su experiencia en el reality de cocina MasterChef Celebrity, de donde fue eliminada este domingo, dijo: "Cuando ya has luchado tanto por llegar a ser jefe y de pronto te tumba y a regañarte, entendí muchas cosas, primero que todo un beso a todos los cocineros, porque es un estrés horrible, en la vida vuelvo a quejarme de un solo plato".

