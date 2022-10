Adiós TV Azteca: Tras pleito con Legarreta y divorcio de ejecutivo, exactriz de Televisa deja 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz y conductora, quien presuntamente acabó vetada de Televisa por haber arremetido en contra de Andrea Legarreta y luego de su complicado divorcio de un ejecutivo, sorprendió a todos los televidentes debido a que este martes 26 de octubre dejó los foros de TV Azteca y abandonó la conducción de Venga la Alegría. Se trata de Anette Cuburu, quien se integró al programa desde 2019 luego de haber atravesado una dura etapa de desempleo.

La originaria de Mexicali culpó a su exesposo, el directivo de San Ángel Alejandro Benítez, de haberle arruinado la carrera pues dice que él la mandó a vetar "de todos lados" luego de que decidieran separarse: "Había una orden de que no me dieran trabajo. No se lo deseo a nadie... me colgaban el teléfono y ni me tomaban la llamada, gente que vino a mi casa, que cargó a mis hijos...", reveló la presentadora.

Anette, quien participó en proyectos de Televisa como Mujer, casos de la vida real y el programa Hoy, también ha dado mucho de qué hablar debido a las fuertes acusaciones que ha hecho en contra de Andrea Legarreta pues la señaló de presuntos malos tratos mientras trabajaron juntas e incluso, hasta dijo que la conductora de 51 años era una "amargada" que vivía "infeliz" en su matrimonio con el cantante Erik Rubín.

La también actriz de la telenovela El candidato y el unitario Lo que callamos las mujeres se reintegró de lleno a la empresa del Ajusco hace casi 4 años y desde entonces ha podido conducir programas como Club de Eva, Todo un show, VLA, Al Extremo y diversos especiales del canal. Pero aunque es una de las favoritas de los ejecutivos, el público de Azteca Uno ha reclamado estar harto de ver a Cuburu "hasta en la sopa".

Sin embargo, la mañana de este miércoles 26 de octubre la conductora de 47 años salió del aire y no apareció conduciendo el matutino producido por Dio Lluberes. A cuadro solo aparecieron los conductores Laura G, Sergio Sepúlveda, Roger González, Kristal Silva, 'El Capi' Pérez y Pato Borghetti, mientras que la llamada 'Güera Cachanilla brilló por su ausencia en el matutino que le hace la competencia a Hoy.

Elenco de 'VLA'

Aunque los fieles admiradores y fans de Anette estaban sumamente preocupados por su ausencia en el foro de Venga la Alegría, fue ella misma quien reveló porqué tuvo que salir de las instalaciones de TV Azteca este miércoles. A través de sus historias de Instagram, la presentadora mostró que nuevamente estaba saliendo de viaje con sus dos hijos menores, pues compartió una fotografía en la que los tres aparecen en un vuelo.

Anette salió de viaje con sus hijos

Fuente: Tribuna