Divorciada: Tras 24 años en TV Azteca y fracaso en 'Hoy', conductora pierde protagónico en Televisa

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien tras 24 años en TV Azteca renunció a su contrato de exclusividad para irse a Televisa, pierde protagónico en la televisora de San Ángel. Se trata de Anette Michel, quien empezó su carrera actuando en telenovelas y luego se cambió a la conducción, sin embargo, decidió volver a sus raíces el año pasado y regresar a los melodramas pero ahora de la mano de San Ángel, aunque este año no consiguió el papel que esperaba.

Como se recordará, la actriz y presentadora debutó en el Ajusco en los años 90 participando en melodramas como Al norte del corazón, Marea brava, Cuando seas mía y Se busca un hombre. También destacó en la pantalla chica conduciendo en programas como Tempranito y MasterChef México. En Venga la Alegría también tuvo algunas participaciones. No obstante, luego de casi 25 años, Anette decidió renunciar a su contrato de exclusividad en el 2021 por tener diferencias con ejecutivos de la televisora.

Anette Michel en TV Azteca

Al cambiarse a Televisa, debutó en el programa Hoy como conductora invitada y convivió junto a Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Aunque se dijo que podría integrarse al elenco, esto no resultó cierto y fracasó. Su regreso a los melodramas fue en Contigo Sí, donde dio vida a la villana 'Mirta'. Aunque para muchos la telenovela fue buena, la mayoría de los comentarios señalaban que Anette tuvo un papel muy pequeño en vez del que merecía y que su debut fue un fracaso por tener un papel tan secundario.

Anette Michel en 'Hoy'

Y aunque había rumores de que se iría al Ajusco, se decía que tendría un protagónico. Y es que el mismo productor Juan Osorio había revelado a la prensa que planeaba incluir a la exesposa del actor Jorge Luis Pila en su telenovela El Amor Invencible, asegurando que estaba en negociaciones con ella. No obstante, con el paso de las semanas ya quedó confirmado que no será la presentadora quien participe en el melodrama, sino Angelique Boyer y Danilo Carrera como el galán. El periodista y youtuber de espectáculos Alejandro Zúñiga comentó que ella habría terminado rechazando a Osorio por no tener el protagónico.

"Resulta que no va a la telenovela de Juan Osorio pues ya empezaron a grabar los promocionales (...) parece ser que rechazó a Juan, no cerró la contratación (...) Anette sigue con una carrera muy débil en Televisa, hizo una telenovela donde era actriz de reparto y ahora siempre no", comentó, señalando que probablemente no le pareció el papel que le ofrecieron por no ser de los principales o por la paga, aunque ninguno de estos motivos han sido confirmado. Cabe señalar que también Marjorie de Sousa había sido mencionada como parte del elenco, pero en su lugar entró Marlene Favela.

Fuente: Tribuna