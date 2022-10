En coma y divorciada: Tras años desaparecida de Televisa y TV Azteca, actriz aparece en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras divorciarse del padre de su hija y años desaparecida de las telenovelas de TV Azteca y Televisa, una querida actriz y modelo reaparece ante las cámaras de Venga la Alegría luego de que hace unos días denunciara ser víctima de una agresión al acudir a los juzgados familiares a donde fue a solucionar un problema de pensión alimenticia con su expareja, Ademar Nahúm. Se trata de Daniela Spanic, hermana de la famosa actriz Gabriela Spanic.

La actriz y modelo, quien tuvo que retirarse del medio artístico luego de duros problemas de salud que incluso la hicieron caer en coma y quedar al borde de la muerte. Como se recordará, la venezolana que actuó en melodramas como La Usurpadora en Televisa y La Duda en el Ajusco, sufrió un giro radical a su vida en el 2007, cuando a sus 43 años fue ingresada de urgencia al hospital tras padecer fuertes dolores de cabeza, teniendo que ser intervenida para salvar su vida, ya que sufrió un derrame cerebral.

Gaby y Daniela Spanic

Al estar esperando a su hija, todo se complicó, sin embargo, afortunadamente pudo despertar del coma y dio a luz a su hija Katalina, quien para ella fue un auténtico milagro. Tras recuperarse de esta crisis de salud, quedó con algunas secuelas como dificultades para hablar. Tras permanecer varios años alejada de la farándula, contrario a su hermana Gaby quien se ha mantenido activa en las telenovelas, ahora reaparecer por un terrible suceso, afirmando que fue víctima de una fuerte agresión.

Como se recordará, luego de denunciar haber sido víctima de un ataque en la cabeza cuando salía de los juzgados en la CDMX, Daniela Spanic acudió este martes a la Agencia 50 del Ministerio Público, en el área de la Fiscalía de Investigación Estratégica Central para realizar el retrato hablado del hombre que la agredió afuera de los juzgados de lo familiar en la CDMX. En ese lugar habló ante la prensa sobre la posibilidad de que su exesposo, Ademar Nahúm, fuera el actor intelectual de dicho ataque, por lo que de inmediato dijo:

De verdad yo no puedo decir, ni nada, yo vine sobre un convenio de mi esposo que no está cumpliendo, y de repente pasó todo esto".

Al respecto de su presencia en el juzgado la semana pasada, Daniela contó: "para el convenio que iba a arreglar toda la casa, que iba a hacer todo, que iba a tener un chofer, pero el chofer mío hace lo que le da la gana, me falta al respeto. Lo que yo comenté al principio, que si no firmaba, me iba a quitar a mi hija, entonces lo firmé". Ante la pregunta directa de si ha recibido amenazas de Ademar que la hayan hecho pensar que esa agresión iba de su parte, Spanic únicamente replicó: "De eso no puedo estar segura".

Luego de que el padre de su hija negó que el ataque fuera de su parte, sostuvo: "No sé de dónde salió ese hombre, ¿por qué me hizo eso?, y me pegó en donde me operaron. Entonces eso significa... ¿cómo me va a pegar directamente en donde me operaron? El chofer estaba al lado mío y no entiendo por qué no hizo nada, ni le tomó foto, ni nada". Finalmente, Daniela habló de su estado de salud tras el golpe que recibió y contó que necesitó pedir dinero para poder comprar las medicinas que necesita.

No me quiso pagar la terapia que yo estaba haciendo. Yo tengo que dormir de lado, porque tengo el hueso de lado, por eso pedí a él una pastilla de relax, para que no me doliera mucho", concluyó.

Fuente: Tribuna