Enfermo y vetado: Tras 21 años retirado de Televisa, exvillano de TV Azteca sale del clóset en 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso villano de telenovelas, quien estuvo más de 20 años alejado de Televisa, al fin habla abiertamente de su homosexualidad, pues tiene una pareja desde hace más de dos décadas, con quien se casó en el 2014. Se trata de Sebastián Ligarde, quien debutó en la televisora de San Ángel en 1986 y participó en varias telenovelas, hasta que fue vetado por un productor que descubrió que era gay, por lo que al perder su contrato de exclusividad se fue a TV Azteca.

Ligarde debutó en la actuación en el melodrama Pobre juventud, sin embargo, sus inicios no fueron muy agradables, ya que afirmó que fue vetado por el productor Eugenio Cobo cuando descubrió que era homosexual. Cuando grababa Marionetas en 1986, le indicaron apenas unos días antes del estreno que sería reemplazado: "Hoy tuvimos una junta y los directivos de la empresa no están de acuerdo con que tú hagas de protagonista, ya que creen que no tienes la carrera suficiente para serlo, entonces han decidido despedirte de la novela y te van a reemplazar con otro actor a partir de mañana", contó Ligarde que le dijo Cobo.

No obstante, el histrión recordó que él tuvo una charla con él en su oficina en donde lo cuestionó sobre su orientación sexual. Ligarde reveló que después de que lo corrió, le dejó entrever que había sido a causa de esta charla: "Me preguntó si yo era homosexual. Yo le comenté que había tenido, como muchos hombres, alguna relación homosexual en mi vida o algún encuentro homosexual pero que no me consideraba homosexual", confesó hace unos años.

Sebastián Ligarde y su pareja

Aunque esta experiencia casi lo lleva a retirarse de la actuación, la productora Carla Estrada lo llamó a audicionar, le quitó el 'castigo' y se convirtió en uno de los villanos más recordados al participar en Quinceañera con Adela Noriega, Thalía y Ernesto Laguardia, además de participar en Lo blanco y lo negro, María la del barrio, Vivo por Elena, La casa en la playa y Salomé, su última telenovela en la empresa en el 2001. Dos años después perdió su exclusividad y se cambió a TV Azteca.

En el Ajusco solo participó en la telenovela Belinda en el 2004, pero siguió trabajando en Telemundo y Venevisión. Poco después optó por dejar las telenovelas y se enfocó en dar clases y talleres de actuación en Miami, Florida, con algunas participaciones especiales en series o concursos. Tras revelar que padece dos tumores en el colon, que todavía no sabe si son benignos o malignos, en redes del programa Hoy presentan a su pareja, luego de que durante décadas ocultó su orientación sexual.

Ligarde confesó que su más grande apoyo ha sido Jorge López, con quien se casó en el 2014 tras 20 años de romance. De acuerdo con información de Las Estrellas, Jorge López Lira es siete años menor que el villano de las telenovelas y es abogado. El intérprete de 68 años ya había contado en 2017, que se había comprometido con Jorge luego de 20 años juntos, a quien había conocido en su edificio. Cansado de ocultar su orientación, dijo: "Me cansé de decirle a todo el mundo que Jorge era mi hermano".

Y es que fue la muerte de uno de sus mejores amigos, Carlos, la cual los habría unido: "Siempre he pensado que Carlos me lo puso (a Jorge) en el camino (...) Después, Jorge fue el que se convirtió en mi mejor amigo. Yo estaba en un enorme luto por Carlos y Jorge cada vez se iba haciendo más mi amigo", contó. Tiempo después iniciaron una relación y se casaron. Ambos son inseparables y Jorge ha sido el apoyo del actor, quien actualmente lucha por recuperar su salud.

