Luto en la dinastía: Tras retiro de Televisa, Silvia Pinal sufre trágica muerte y lloran su partida

Ciudad de México.- Tras sus problemas de salud y su polémico regreso a los escenarios en la obra Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita! que acabó en escándalo y críticas, Silvia Pinal se viste de luto tras la muerte de una de sus hijas. Y es que este 25 de octubre se cumplen 40 años del fallecimiento de Viridiana Alatriste, quien falleció a los 19 años el 25 de octubre de 1982 luego de un brutal accidente automovilístico.

La diva del cine de oro, quien lleva algunos años retirada de las telenovelas y en 2020 perdió su contrato de exclusividad con Televisa, tuvo un día triste pero muy importante pues recordó a su hija Viridiana, quien perdió la vida hace 40 años en un accidente automovilístico por avenida Toluca. En su cuenta de Instagram, compartieron emotivas imágenes de la joven, quien hoy tendría 59 años de edad, para recordar su aniversario luctuoso.

Viridiana era hija de Silvia Pinal y Gustavo Alatriste. Sus restos actualmente descansan en el Panteón Jardín. De acuerdo a lo que la propia Silvia Pinal ha señalado sobre la tragedia, ambas grababan la telenovela Mañana es Primavera al momento de su deceso. La mañana del accidente, quien tuvo que notificar a la matriarca de la Dinastía Pinal sobre lo sucedido fue Sylvia Pasquel y ella reaccionó desconsolada.

"No, pues yo no creía que fuera cierto. No creí que era cierto... y no me lo decían. Hablaron periodistas en la mañana porque estaba grabando la novela con ella también 'Mañana es primavera'. Me hablaban y preguntaban: ¿Y Viridiana? y yo: 'No sé, yo creo que ya se fue al estudio' y hasta que me habló Sylvia (Pasquel) y me dijo: 'Mamá, pasó esto y la vi y... está muerta'. Yo no lo creía, me costó mucho trabajo creerlo", compartió la diva del Cine de Oro en una entrevista hace unos años.

De acuerdo a lo que comentaron conductores del matutino Sale el Sol de Imagen Televisión, Viridiana venía saliendo de una fiesta con el fallecido actor Jaime Garza, quien era su pareja. De acuerdo con reportes, ambos discutieron y ella salió de la fiesta. "Se sale de una vuelta y cae en un río y fallece. A la primera que le hablan muy temprano para decirle que habían encontrado el carro y el cuerpo de Viridiana es a Sylvia Pasquel, su media hermana", finalizó Gustavo Adolfo Infante.

