"Me dejaste por tu narcicismo": Irina Baeva lanza indirecta a Gabriel Soto rodeada de galanes

Ciudad de México.- La famosa actriz rusa Irina Baeva, quien desde hace varias semanas abandonó México para irse a grabar a Qatar, nuevamente logró apoderarse de la atención en las redes sociales debido a que tuvo una celebración de cumpleaños bastante peculiar. Resulta que para celebrar sus 30 vueltas al sol, la originaria de Moscú apareció cantando la canción del momento Monotonía y rodeada de galanes.

Como se sabe, durante semanas se había estado especulando un posible rompimiento entre Irina y el galán de telenovelas de Televisa y los rumores aumentaron luego de que ella se dejara ver cantando a todo pulmón el mencionado tema de desamor. Incluso en la cuenta de Twitter del programa Hoy compartieron una nota para mostrar todos los detalles de la fiesta que hizo la también modelo desde el mar de Qatar.

Irina, quien abandonó tierras mexicanas para irse a grabar cápsulas a la sede del Mundial de Futbol 2022, utilizó sus historias de Instagram para mostrar todo lo que ocurrió en el yate donde festejó su cumpleaños. En primer lugar se dejó ver bailando y cantando a todo pulmón el tema Monotonía, que Shakira lanzó luego de su ruptura con Richard Piqué, y para muchos de los internautas esto podría tratarse de una indirecta para Soto.

La guapísima mujer rusa fue grabada mientras lucía un diminuto traje de baño de color negro y grita con fuerza la frase: "Me dejaste por tu narcicismo". Asimismo, compartió un par de instantáneas en las que aparece posando de lo más sonriente y feliz con su compañera de grabaciones María González Salmón y otros tres hombres, quienes también fueron parte de la filmación: "The best team (el mejor equipo)", escribió.

Asimismo, en sus historias Baeva respondió a la felicitación de cumpleaños que le hizo su prometido Gabriel Soto a través de sus redes: "BIRTHDAY GIRL. Que está vuelta al sol esté llena de bendiciones, salud, amor y muchos éxitos. El resto te lo digo en persona ya en unos días @irinabaeva", comentó el histrión mexicano de 47 años mientras que la guapísima actriz solamente respondió con un frío "te amo".

Aunque el protagonista de Mi camino es amarte y otros melodramas se encuentra desesperado por reencontrarse con la actriz rusa, ella mostró que ya dejó las tierras de Qatar pero sigue sin volver a la nación azteca. Sí, la exnovia de Emmanuel Palomares hizo otra parada antes de regresar a la CDMX y hace algunas horas mostró que sigue celebrando su cumpleaños en Nueva York, su ciudad favorita en el mundo.

Este año literal me tocó celebrar mi cumple arriba del avión pero así pasa cuando sucede. Y sí, al principio estaba un poco triste pero pensándolo bien y haciendo el recuento de los últimos 10 años no puedo estar más feliz y agradecida con la vida", escribió.

