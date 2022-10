Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 26 de octubre para tu signo zodiacal; ¿cuáles son las predicciones del día?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de los espectáculos, te comparte los horóscopos de hoy, miércoles 26 de octubre del 2022, con las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡No te pierdas los mensajes del Universo!

Aries

Si tienes ganas de empezar una nueva relación, debes ser claro con lo que buscas, a fin de que no pierdas el tiempo. Recuerda que eres valiosa estando sola o solo, entonces no hagas de esta aventura una obligación.

Tauro

Las finanzas van muy bien para los nacidos en el signo de Tauro, tanto que pronto podrán echar a andar un negocio que tenían en mente desde hace varios días. Haz más ejercicio, tu cuerpo lo necesita ahora mismo.

Géminis

En el amor, la pasión estará presente en tu vida y te permitirá experimentar con otras áreas que antes desconocías, así que no te limites. Cuida un poco más tu consumo de carnes, aunque te gusten, ningún exceso es bueno.

Cáncer

El ejercicio es bueno no solo para liberar la tensión y angustia, sino también para cambiar tu imagen; hazlo y no tengas miedo de dar el máximo. Querido Cáncer, deja de complicar tus relaciones y solo sé directo.

Leo

No tengas miedo en expresar tus emociones y también sé sincero si no quieres nada formal por el momento. Las finanzas van muy bien y pronto podrás dar el pago que necesitas para tu casa o departamento.

Virgo

Tener el control de todo no siempre es bueno, Virgo, así que toma las cosas con calma en este nuevo proyecto del trabajo. Cuida las palabras que usas con tu familia, podrías ser muy hiriente en estos días.

Libra

Ten cuidado con lo que le confías a la gente, no todas las personas son de fiar, y algunos podrían usar los conocimientos que les compartes para el mal. Aprende a cuidar más a tus amigos más cercanos, ellos te aman.

Escorpio

Estás buscando señales para enamorarte, Escorpio, cuando lo que debes hacer es dejar que todo fluya. Pon más atención en tus metas personales, en tus proyectos y en el siguiente paso de debes dar, lo demás, solito se dará. Confía.

Sagitario

En la oficina los ánimos se sienten tensos por un cambio inesperado, sin embargo, será bueno para ti si aprendes a fluir con estos. En temas de salud, estás mejor que nunca, así que no dejes que tu mente te juegue chueco este día.

Capricornio

Es bueno que visites a un terapeuta para que trates temas de tu infancia que aún no resuelves y que no te permiten seguir adelante. Abraza tus defectos, nadie es perfecto, así que no seas duro contigo mismo.

Acuario

Debes aprender a soltar lo que no es bueno para ti, en especial lo que te lastima y te hace sentir insuficiente; el amor no solo es dar, también es aprender a recibir. La gente hablará mal de ti siempre, pero debes aprender a ignorar.

Piscis

Tu horóscopo de este día señala que tendrás muchos pendientes por realizar, sin embargo, si te concentras lo suficiente, podrás terminarlos en tiempo y forma. En temas de amor, no hay buena suerte para ti.

