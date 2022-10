¿Nueva fan? Karol G se lleva una enorme sorpresa durante un concierto: asistente dio a luz

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- Una de las exponentes más queridas del reggaetón a nivel internacional es sin duda Karol G quien constantemente se entera de tener nuevos fans en todo el mundo, mismos que terminan por seguir su moda y adoptar su look; sin embargo, una posible nueva seguidora no se quizo perder ni un detalle del concierto que dio en Fresno, California la noche del martes 25 de octubre pues mientras su mamá cantaba los éxitos de 'La bichota', llegó al mundo.

Instagram @karolg

A través de sus historias en Instagram, la intérprete de temas como Provenza, El Barco o Tusa contó que mientras ella deleitaba a los presentes con el tema El Makinon, una mujer comenzó con la labor de dar a luz, lo que claro provocó que saliera del recinto para recibir atención médica y por ende, ya no estuvo hasta el final del evento. No obstante, al llegar las noticias hasta la colombiana, ella no se podía ir de California sin visitar tanto a la mamá como a su posible nueva seguidora.

"Resulta que cuando estaba en el concierto aquí en Fresno, hubo una mujer qué dio a luz en el concierto cuando yo estaba cantando El Makinon. ¡Fue una locura! Entonces terminó el concierto, me averigüé los datos y vine a visitarla al hospital", exclamó la cantante.

En su cuenta oficial de Instagram, Karol G mostró el momento en que arribó al Saint Agnes Medical Center de Fresno donde el personal médico le indicó cuál era la habitación de la fan que en pleno concierto se convertía en madre, por lo que el gesto que tuvo con su seguida y claro, su ahora nueva fan no pasó desapercibido por los fans quienes reconocieron el enorme corazón que la cantante tiene.

Aunque el rostro de la nueva mamá no fue revelado y tampoco el de la bebé, Karol G solo informó que Anahí como se llamará es una bebé hermosa y saludable. Conocerlas la conmovió hasta las lágrimas y así quedó evidenciado en las historias de Instagram donde además mostró el brazalete de la nueva mamá con el acceso al concierto seguido de aquellos que los médicos colocan a los pacientes para el registro clínico.

Instagram @karolg

"Aquí estoy, siempre leal a la lealtad de ustedes", escribió en redes.

El nombre de esta bebé ha llevado a los internautas a recordar cuando, por su paso por la Ciudad de México, Karol G invitó a la cantante mexicana Anahí a interpretar el tema Sálvame que RBD hiciera famoso, una canción que no solo marcó el regreso de la antes mencionada a los escenarios tras 11 años de ausencia, sino que además la misma colombiana reconoció que cuando RBD estuvo en Medellin, ella soñaba con ser la que estuviera sobre el escenario, lo que ahora podía hacer al lado de una de sus más grades influencias.

Instagram @karolg

