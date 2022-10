Televisa, en shock: Con lágrimas en los ojos, querida cantante denuncia atroz crimen; comparte VIDEO

Ciudad de México.- La delincuencia no para en México, e incluso las personas del mundo de la farándula se pueden ver afectadas por esta situación. Ahora, una querida cantante que alcanzó la fama luego de participar en un reality de música de Televisa, y que además ha protagonizado varias polémicas por la forma en la que realiza sus espectáculos, denunció que fue víctima de un atroz crimen, el cual dañó su economía.

Se trata, nada más y nada menos, que de la cantante Emma Mayte Carballo Hernández, mejor conocida como Flor Amargo, la artista urbana que trascendió en el programa La Voz... México, en sus primeras ediciones. A través de su cuenta oficial de Instagram, la compositora, arreglista e instrumentista contó que fue víctima de fraude bancario y que lamentablemente le robaron 70 mil pesos mexicanos.

En la imagen, la cantante Flor Amargo. Foto: Internet

Con lágrimas en los ojos, Flor Amargo narró a sus seguidores cómo fue que ocurrió todo, a fin de que ellos se prevengan y no caigan en estas situaciones, las cuales pueden causarles grandes pérdidas, como en su caso. La exconcursante de La Voz... México contó que contó que recibió una llamada del número del banco; luego de que contestara, le informaron que habían hackeado su teléfono y que le estaban robando dinero.

Los presuntos ejecutivos, que en realidad eran estafadores, le sugirieron como solución pasar su dinero a otras cuentas de Citibanamex, sin pedirle ninguna contraseña, mientras le otorgaban folios para que pudieran ver reflejados sus ahorros. Luego de que Flor Amargo comprobara que era cierto lo que le informaron en la llamada, decidió enviar 70 mil pesos a otras cuentas, a través de 5 depósitos. La cantante del reality de Televisa aseguró que hablaron con ella durante más de una hora para "darle confianza", y que además estas personas sabían información personal, como su dirección.

En cinco depósitos deposité estos ahorros. Ayer me enteré que a una amiga mía le quitaron 280 mil pesos de la misma manera. Te hablan por teléfono, te engañan y te dicen que deben proteger tu dinero'', declaró Flor Amargo en una entrevista para 'Chisme no Like'.