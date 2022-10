Tras unirse a Chapoy en TV Azteca y 13 años retirada de Televisa, actriz vuelve de luto a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida protagonista de telenovelas, quien se fue a trabajar a TV Azteca y pasó 13 años desaparecida de Televisa, generó tremendo impacto debido a que este miércoles 26 de octubre reapareció en el programa Hoy luego de haber sufrido una dura pérdida. Se trata de la famosa Aracely Arámbula, quien apenas este 2022 regresó a los melodramas con el remake de La Madrastra.

La actriz originaria de Chihuahua saltó a la fama gracias a la televisora de San Ángel luego de unirse a novelas como Prisionera de amor, Acapulco, cuerpo y alma, Cañaveral de pasiones y Soñadoras pero luego se alejó de la actuación por años y regresó a la pantalla chica en 2009 conduciendo el programa Todo Bebé, luego de haber dado a luz a sus dos hijos Miguel y Daniel, quienes nacieron fruto del romance que mantuvo con Luis Miguel.

Fuente: Internet

Luego de haber sido protagonista de Corazón Salvaje junto a Eduardo Yáñez, Aracely dejó el Canal de Las Estrellas y se fue a trabajar a Telemundo para las series La Patrona y La Doña y el pasado 2021 firmó con la televisora del Ajusco para cantar en Las Mañanitas a la Virgen y además le pidieron que amenizara un segmento del especial de Fin de Año. Además de que en repetidas ocasiones dio entrevistas exclusivas a Pati Chapoy para Ventaneando y hasta en el matutino Venga la Alegría.

Fuente: YouTube Ventaneando

Sin embargo, este 2022 Arámbula por fin retorno a Televisa y por la puerta grande pues fue elegida como la protagonista de La Madrastra, en la versión que produjo Carmen Armendáriz y que acaba de salir del aire con un rotundo éxito. Y aunque ya finalizó el proyecto, la actriz chihuahuense reapareció en el programa Hoy este miércoles debido a que dio una entrevista exclusiva a Andrea Escalona para hablar sobre la maternidad.

En primer lugar la exesposa de 'El Sol de México' detalló que para ella dar a luz a sus dos bebés fue una experiencia maravillosa: "Los míos fueron naturales, y la verdad es que disfruté mucho mis dos partos, el primero fue sin dolor, la verdad, nada, y el segundo pues bueno, el cuerpo ya sabe y fue más rapidito, pero fueron buenos embarazos y buenos partos", declaró y aseguró que haberles dado leche materna generó un gran vínculo entre ellos.

Como era de esperarse, Aracely también recordó que su padre Manuel Arámbula, quien acaba de fallecer semanas atrás, siempre estuvo presente en sus embarazos: "Y te voy a decir algo que me decía mi papito, me acariciaba la panza y me decía '¡no puedo creer que tengas vida ahí!', o sea, muchos recuerdos muy hermosos de mis hijos y con mi papá obviamente", explicó y agregó que el señor fue como un padre para sus niños.

Los disfrutó muchísimos, fue un papá para ellos", detalló la intérprete de 47 años.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy