Tras visitar México, famosa cantante confirma cáncer de mama: "Parece no haberse propagado"

Ciudad de México.- El pasado 22 de octubre del presente año, la agrupación de metal sinfónico Nightwish visitó la capital mexicana en donde ofreció un vibrante concierto, mismo mediante el cual la voz de la holandesa Floor Jansen provocó que los más grandes éxitos de la banda retumbaran en el Palacio de los Deportes marcando así uno de los conciertos más memorables; sin embargo, a solo unos días de haber abandonado tierra azteca, la antes mencionada informó a sus millones de seguidores haber sido diagnosticada con cáncer de mama.

Instagram @nightwish

A través de una larga carta abierta publicada en su red social Instagram, la vocalista de 41 años de edad informó que el diagnóstico fue confirmado por sus médicos dos semanas atrás, es decir, aún con esta enfermedad cumplió con los compromisos laborales que la banda, fundada en 1996 ya tenía programados y en ellos estaba el concierto en la urbe. "He tenido el placer de subirme a muchos escenarios, y las he compartido con ustedes a través de las redes sociales y los muchos espectáculos en todo el mundo a lo largo de los muchos años de mi carrera", inicia la misiva.

A lo largo de su mensaje, recalcó que las noticias que tenía que dar no eran del todo buenas pues derivado de este diagnóstico el próximo jueves 27 de octubre se sometería a una cirugía para extraer el tumor que en apariencia, no ha sido tan agresivo y por el cual confirmaba que una vez que la intervención termine, habrá quedado libre de cáncer de mama pues no había indicios de una propagación.

"Parece ser un cáncer no agresivo, que parece no haberse extendido. Conservaré mi pecho. Y estaré libre de cáncer después de esta cirugía, además de un tratamiento de radiación local que se llevará a cabo tres meses después de esta cirugía, con suerte", remarcó.

Instagram @floor_jansen_official

Tres semanas antes de dar esta noticia a sus fans, la cantante sorprendió con una publicación mediante la cual presumía su nuevo look, el cual resalta a por haber cortado su larga cabellera; no obstante, para esa fecha no parecía ser nada grave y solo tratarse de algo relacionado con su nueva imagen pues paralelo a ello, se avecinaba la gira por Latinoamérica que incluyó además de México, países como Argentina, Brasil o Chile.

Instagram @floor_jansen_official

Este extenso mensaje además de provocar que los fans enviaran mensajes de aliento, también ha servido para crear conciencia sobre la detección temprana de la enfermedad, pues como la misma vocalista lo aclara, ella tiene deseos de vivir y sobre todo, ver crecer a su hija. "¡Una mamografía salva vidas! Es incómodo y podrías pensar que no tendrás algo en tus pechos de todos modos, ¡pero vete! Y para los hombres que leen esto: recuérdenle a su esposa, novia, madre, hermana que vaya a que le revisen. Incluso sin el lujo que yo como mujer occidental experimento con chequeos de mamografía gratuitos: ¡VAMOS! Por suerte, hay muchas organizaciones que ofrecen información sobre autodetección si no tienes acceso o fondos para una mamografía".

Fue el pasado 19 de octubre cuando a nivel internacional se conmemoró el Día contra el cáncer de mama, fecha en donde se hace énfasis en la detección temprana de la enfermedad que no es exclusiva del género femenino sino que además afecta a los hombres. Tal es el caso de artistas como el actor Richard Roundtree, el baterista de KISS, Peter Criss o incluso el jugador de futbol americano Ernie Green.

